Buscando la 'tortuga' de los Menem, Karina Milei y Guillermo Bornoroni

"(...) después de que Nazario lanzara su candidatura, el gobernador Martín Llaryora y el oficialismo en general salieron a asegurar que no está dicha la última palabra, que hasta el 06/05 hay tiempo para conseguir la unidad y que hasta ese día no se darán por vencidos. Ese es el discurso público. En privado son menos optimistas."

"En el oficialismo no tienen dudas de que terminarán por encima de Nazario; confían sobre todo en el crecimiento de De Rivas en las encuestas -se conoció una que le da al secretario de Gobierno casi 8 puntos sobre su competidora-, en el poder de la estructura, en el plus que pueda dar Llaryora y en que la empresaria encara la campaña casi en soledad."

"Hasta ahora, la expareja de De la Sota no ha hablado. Hace casi un culto del misterio. Sin embargo, sus allegados aseguran que en las próximas horas comenzará a dar notas periodísticas para exponer su idea de ciudad."

"Puede ser un momento interesante. Sobre todo para saber desde dónde se posicionará como candidata. Es previsible que tratará de expresar el cambio ante la continuidad que puede representar De Rivas, ¿pero desde qué lugar lo hará?"

Juntos por el Cambio ya no es Juntos por el Cambio en la ciudad; el nuevo frente que encabeza el radical Gonzalo Parodi contiene a su partido, al Frente Cívico y a la Coalición Cívica. En el camino quedó el Pro, que padece una crisis de identidad y electoral en todos los frentes y que no sabe qué hacer con su alma. En RíoCuarto maneja tres posibilidades: acoplarse finalmente como socio externo a la oposición, presentar candidato propio o aliarse con el llamosismo. Así de desorientado está. Pero, más allá del Pro, que si fuera con candidato propio podría exponer su actual insignificancia, el frente Primero Río Cuarto se encuentra ante una chance cedida por el oficialismo.

La tortuga

La tortuga no puede escaparse. Si se escapa la tortuga, hay un problema con consecuencias. Sin embargo, Perfil.com/ deslizó que hay una tortuga perdida, que deberán encontrarla Karina Milei, los Menem y su operador, Gabriel Bornoroni, presidente del bloque oficialista en Diputados de la Nación. La tortuga se llama Gastón González:

"El candidato que presentó La Libertad Avanza para pelear por la intendencia, Gastón González no aparece en los padrones electorales de la ciudad. Según la carta orgánica, si un ciudadano no puede elegir no puede ser elegido.

Varios dirigentes con acceso a los padrones electorales de la capital sureña de la provincia y con el número de documento de identidad del hombre ungido por Gabriel Bornoroni para pelear por la intendencia hicieron una prueba. Ingresaron a padron.riocuarto.gob.ar, colocaron cada uno de los números del DNI de González y les apareció el siguiente mensaje: “El DNI suministrado no se encuentra en nuestros registros. Si considera que se trata de un error, por favor consulte a la Junta Electoral Municipal”

Según la Carta Orgánica Municipal, en su artículo 56 expresa que “pueden ser miembros del Gobierno Municipal los argentinos electores que hayan cumplido veintiún (21) años de edad y tengan cuatro (4) años de residencia inmediata y continua en el Municipio al tiempo de su elección”. Si este período no se puedo completar por una ausencia motivada “por servicios a la Nación, a la Provincia de Córdoba, al Municipio o en organismos internacionales de los que la Nación forma parte o por la realización de estudios de nivel terciario, universitario o de post-grado, como así también el exilio involuntario por razones políticas no causa interrupción de la residencia”, se podrá justificar.

Pero será inhabilitado, según el artículo 57 aquellas personas que integren el Gobierno Municipal y que no haya podido ser “elector”, es decir que no pueda elegir por no figurar en los listados de ciudadanos habilitados.

Será una semana de trámites o explicaciones ante la Junta Electoral en caso que González no puede sufragar en alguna de las mesas de las escuelas en Rio Cuarto el próximo 23 de junio.

Seguramente se trate de un error de interpretación de algún opositor que busca desacreditar o al candidato, o es algo que Bornoroni o los dirigentes que lo rodean a González pasaron por alto (...)".

