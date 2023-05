Bloqueo total: Vecinos de Añelo cortan rutas centrales a Vaca Muerta

El comisario aclaró que hay personal policial dispuesto en ambos cortes y que Fiscalía fue informada al respecto, por lo que esperan las indicaciones correspondientes.

También dijo que los vecinos están pidiendo por autoridades provinciales con las que firmaron un convenio a fines de octubre de 2022, pero por el momento no hubo contacto de funcionarios.

"Ellos manifiestan tener una propuesta para poder levantar estos cortes ya que entienden que no es una obra que se va a realizar de la noche a la mañana, pero, bueno, mientras tanto van a seguir con estos cortes", desarrolló.

Gas, agua y garrafas

Se trata, en efecto, de vecinos del mismo sector en el cual en noviembre del 2022 también bloquearon la localidad por falta de agua, obra que -indicaron- "está encaminada".

Pero esta vez el motivo no sólo es la falta de la obra de gas sino la escasez de garrafas para poder calefaccionarse en la zona de Vaca Muerta Pero esta vez el motivo no sólo es la falta de la obra de gas sino la escasez de garrafas para poder calefaccionarse en la zona de Vaca Muerta

"Nos calefaccionamos por intermedio de artefactos eléctricos y leña. No tenemos abastecimiento de garrafas en Añelo, supuestamente el viernes llegaría el camión garrafero. Pero ya hay mucha gente que no tiene gas ni envasado", señaló Nicolás Álvarez, uno de los vecinos apostados sobre la ruta.

Álvarez sostuvo, en declaraciones a 'LU5', que el camión garrafero pasa una vez por semana. Si bien no pone límites a la hora de comprar, sino que depende de la necesidad de la gente y de su poder adquisitivo, el problema es que "hoy no hay garrafa en todo Añelo. Ningún comercio tiene, ni las estaciones de servicio".

Aseguró que el valor de recarga de una garrafa en Añelo cuesta 3.500 pesos, que puede durar un mes si se la usa solamente para cocinar. En tanto, el bin de leña cuesta 9.000 pesos y puede durar una semana, mientras que calefaccionarse con electricidad eleva el valor de las boletas de 22.000 pesos en adelante.

"Somos 480 familias que reclamamos por la obra de gas, también del proyecto de iluminación que tampoco se hizo. Sobre el agua había un compromiso", sostuvo Álvarez.

Recordó que tras el reclamo del año pasado se había firmado un compromiso con Secretaría de Energía de la Nación, la Provincia y el municipio de Añelo.

La obra de gas que se proyectó en Nación era solamente para 120 familias, de eso solo obtuvimos la primera partida y se conectaron los nichos en esas 4 manzanas que corresponden a los 120 lotes. Después no tuvimos más respuesta de parte de Nación

Y agregó que "el gobierno de Neuquén se comprometió a hacer la obra para las 480 familias y que supuestamente en mayo iban a estar totalmente concretadas".

"El acta que se firmó en octubre decía que, si Nación no se hacía cargo de la obra de gas, lo haría Provincia", reiteró e indicó que como la solución no será inmediata esperan que el subsidio se extienda para todos los que no tienen gas de red. Y cerró:

Estamos cansados y vamos a pedirles que subsidien a todas las familias que no tienen gas. La leña es cara, la electricidad es cara y de alguna forma tenemos que calefaccionarnos. Hay mucha gente que consume leña o pasa frío para no pagar tanto de electricidad Estamos cansados y vamos a pedirles que subsidien a todas las familias que no tienen gas. La leña es cara, la electricidad es cara y de alguna forma tenemos que calefaccionarnos. Hay mucha gente que consume leña o pasa frío para no pagar tanto de electricidad

Según medios neuquinos, la modalidad del corte es total para las empresas vinculadas a la extracción hidrocarburífera, pero se levanta cada hora para los autos particulares.

