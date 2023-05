Sergio Massa en China: Noticias Argentinas vs. Telam

Por supuesto que no es sencillo: la sociedad argentina mantiene intensos debates sobre BRICS, y en especial el vínculo con China y Rusia, países que tienen el liderazgo de BRICS y hoy día mantienen un frente común contra la OTAN (USA). En Beijing y Moscú reciben diariamente los informes de sus embajadas en Ciudad de Buenos Aires: ¿Quién creen ellos será el próximo Gobierno argentino? Es muy importante para BRICS porque la Argentina no tiene políticas de Estado acerca de BRICS sino que depende de la coalición que gobierne. Y aún en el Frente de Todos no hay coincidencias.