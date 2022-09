Ataque a CFK: Aníbal Fernández estalló ante las críticas por fallas de seguridad

Además aseguró que está cada vez más “convencido” de que detrás de los responsables materiales “hay una mente siniestra que está incentivando esas conclusiones”. “Cuando uno mira los personajes que participaron, ninguno de ellos tiene adiestramiento, formación intelectual, formación económica, formación de ninguna característica”, sostuvo en la entrevista.

El funcionario de seguridad también se refirió a la causa Vialidad, en la que pidieron 12 años de prisión para Cristina Kirchner: "Es evidente que la buscan lastimar desde el punto de vista de la imagen para sacar la ventaja porque no pueden de otra manera. Hay que esperar ahora que dicten la sentencia, pero me parece que cada vez los caminos son más angostos".

Aníbal Fernández “se lava las manos” y presión de la oposición

En ese sentido, parece que Fernández sigue manteniendo su postura defensiva. En todas las entrevistas públicas desde el fallido atentado a CFK negó que haya existido algún tipo de negligencia en el cuerpo de custodios de la Vicepresidenta. En su momento había afirmado: “Creemos que los protocolos se han cumplido, los custodios actuaron como corresponde y va a ser analizada como corresponde. Se ve al anillo de los cinco como si fuera un dado y esto demuestra que se han cumplido los protocolos”.

image.png El instante en que el atacante gatilla al rostro de CFK.

Es que hubo muchos errores extraños en la investigación del frustrado atentado. Desde el rol que ejerce la custodia de Cristina Fernández de Kirchner, hasta el insólito reseteo del celular de Fernando Sabag Montiel, el atacante de CFK. Pero para él, en el operativo de custodia de la ex presidenta "no falló nada", y además, aseguró que la Policía a su cargo " no manipuló" el celular del atacante.

Sus declaraciones provocaron un pedido de interpelación de parte de diputados de la oposición. Por ello, los bloques de Juntos por el Cambio unificaron posturas, a través de un proyecto de resolución y pidieron que el funcionario brinde explicaciones en el Congreso por las fallas en la custodia de la vicepresidenta antes, durante y después de que Fernando Sabag Montiel apuntara y gatillara directo a su cabeza en la puerta de su departamento de Juncal y Uruguay.

El diputado radical Mario Negri: El que dio a conocer el pedido de interpelación fue “Solicité junto a diputados de la UCR la interpelación de Aníbal Fernández. El atentado contra la Vicepresidenta desnudó fallas en la custodia y protección ejercida por la Policía Federal. Por eso exigimos que la máxima autoridad del área de Seguridad Nacional dé explicaciones”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la oposición no fue la única que lo criticó. Antes ardió por fuego amigo. La dirigente ultra K Hebe de Bonafini, fue una de las primeras simpatizantes del Frente de Todos en pedirle que renunciara a su cargo, seguida por una presión del ala más dura del kirchnerismo. Pese a las críticas opositoras y críticas que recibió, Aníbal Fernández parece no solo soportarlas sino que logra mantenerse en su cargo. El ministro incluso había dispuesto su renuncia, pero el presidente Alberto Fernández la rechazó.

En esta línea, hace unos días en diálogo con Clarín, Aníbal Fernández defendió el accionar del jefe de la Policía Federal Juan Carlos Hernández ante el malestar creciente de integrantes de La Cámpora que reclamó su salida. “Y qué pueden saber. Si acá cualquiera opina. Yo tengo jefes y subjefes que trabajan excelentemente bien. Todos los que opinan de otra manera…”. Y culminó : “Los saco re mil cagando si me llegan a decir algo”.

