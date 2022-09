Vialidad: Los gestos de los fiscales cuando hablaba CFK

"Voy a pedir que se extraigan testimonios de cada uno de los hechos donde, confrontados los dichos del fiscal con la prueba testimonial o documental, queda demostrado que el fiscal Luciani y el fiscal Mola mintieron en el alegato final de acusación", agregó.

"Tengo 5 causas por asociación ilícita y me hablan de impunidad. ¿De qué impunidad? Si quieren buscar impunidad, miren para otro lado porque la verdad es que yo me siento muy indefensa porque algunos fiscales y jueces que me juzgan juegan al fútbol en la quinta de Macri. Otros jugaban al paddle con Macri en Olivos o lo iban a visitar asiduamente a la Casa Rosada", disparó en otro momento de su exposición.

La vicepresidenta dijo que el fiscal Luciani tuvo “intervenciones artísticas, grandilocuentes”. Uno de los ejes que abordó fue lo que los fiscales llamaron en su alegato el “plan limpiar todo”, por el cual a través del análisis del celular del ex secretario de Obras Públicas José López concluyeron que Cristina Kirchner avaló el cierre de las empresas de Lázaro Báez y el despedido de sus trabajadores. Uno de los ejes fue un encuentro en noviembre de 2015 del empresario y la ex mandataria en Santa Cruz.

“Todo mentira. Ese día estaba en un acto donde inauguramos una planta de uranio en Bariloche”, dijo Cristina Kirchner, algo que ya había expuesto su abogado Carlos Beraldi.

“Todos los decretos objetados fueron aprobados por el Parlamento. Es un disparate lo que estamos discutiendo aquí. Nadie declaró invalida una licitación. Han traído de los pelos el juicio porque tenían que traerme de los pelos a mí y así trajeron de los pelos a la Constitución Nacional, a los Códigos, a la lógica, A todo . Esto no ayuda, complica a un país. Lo torna ridículo, poco serio”, criticó.

