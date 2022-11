Asimetría de economía e inseguridad pero ¿Sergio Berni?

“Sin estabilidad macroeconómica no hay paz social, pero sin paz social no hay estabilidad macroeconómica”: esta frase fue pronunciada por Sergio Massa el 18/08 en una reunión del Council of the Americas. Él llevaba 15 días como titular del Palacio de Hacienda y su descripción coincidía con lo que estaba pasando por esos días en el Conurbano bonaerense. El 8vo. mes del año, complejo y abundante en incertidumbres, registró en diversos distritos acciones violentas por encima de la media. Desde distintas reparticiones de seguridad en el GBA insisten en que es lineal: turbulencia de la economía, crece el delito y la violencia, más allá del delito consolidado, que no disminuye y va mutando. ¿Cómo juega en ese acertijo Sergio Berni?