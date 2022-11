A Filipuzzi se lo reconocía como militante peronista, por eso tras la difusión de su incorporación al frigerismo el primero en transmitir su desazón fue quien fuera derrotado por el exministro en las elecciones del año pasado, el intendente de Concordia, Enrique Cresto.

"Creo que has cometido un error grave, que te lo va a juzgar la historia", le dijo Cresto al rector en un audio de WhatsApp que se filtró. "Te sumás a un proyecto político en el que la educación pública es la variable de ajuste", le enrostró el intendente, quien está en uso de licencia para ocupar un cargo nacional.

Desde el crestismo incluso pidieron la renuncia del rector de la Uader. Bernardita Zalisñak, docente de esa casa de estudios e integrante del gabinete de Concordia, manifestó esa posición en las redes sociales.

También trascendió que le hizo llegar su fastidio al recto el exgobernador Sergio Urribarri, condenado a 8 años de prisión por un caso de corrupción.

Pero la incorporación del sector frigerista también agitó la interna del capítulo entrerriano de JxC. El diputado nacional y exintendente de Chajarí Pedro Galimberti disparó contra el exministro. Galimberti, un radical que perdió la PASO ante Frigerio el año pasado, le recordó que Mauricio Macri postula que "somos el Cambio o no somos nada". "Si somos el cambio no podemos andar 'pegoteandonos' con quienes fueron y son parte del problema y no de la solución. Aplica al país, a Entre Ríos y a tu ciudad", replicó en un hilo de tuits. Galimberti también lanzó su precandidatura a gobernador. La disputa interna también se refleja en la legislatura provincial: días atrás la UCR se dividió en 2 bloques, uno con afinidad con Frigerio y otro, con Galimberti.

@mauriciomacri dijo que somos el Cambio o no somos nada. Comparto. Si somos el cambio no podemos andar 'pegoteandonos' con quienes fueron y son parte del problema y no de la solución. Aplica al país, a Entre Ríos y a tu ciudad. — Pedro Galimberti (@pjgalimberti) November 19, 2022

