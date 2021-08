"Suelten a Los Monos porque los matamos a todos"

"Somos acá la banda de los Cantero. A Los Monos suéltenlos porque lo vamos a agarrar al juez, le vamos a reventar toda la casa y lo matamos, lo vamos a secuestrar", "Somos acá la banda de los Cantero. A Los Monos suéltenlos porque lo vamos a agarrar al juez, le vamos a reventar toda la casa y lo matamos, lo vamos a secuestrar",

Además de esa frase, la persona también dijo en el mismo llamado: "Suelten a todos Los Monos porque los matamos a todos. Estoy diciendo en serio. No jodan porque los matamos a todos ustedes".

Los ataques contra las propiedades del juez Manfrin se dieron durante la noche del 29 de mayo, la primera a las 21:20 en Italia al 2118, a metros de la comisaría 5ª. En tanto que la segunda sucedió 20 minutos más tarde contra una casa de Montevideo al 1000. En Italia al 2100, se secuestraron seis vainas y tres plomos, y en Montevideo y Sarmiento, cinco vainas y un plomo, según consigna el portal Rosario3.

El juicio se está realizando de manera online y en el marco de un gran operativo de seguridad. Ariel "Guille" Cantero no estará presente durante esta jornada porque recibe una visita de su esposa Vanesa Barrios en el penal de Marcos Paz. La fiscalía pidió 24 años de prisión para el líder de Los Monos por considerarlo ideólogo de los ataques, y penas que van entre los 12 y 23 años para los demás participantes de los ataques.

En diálogo con la radio LT8, el abogado Fausto Yrure, defensor de Cantero, aseguró que el resultado del juicio “está cantado”. Además, remarcó que su cliente “es un chivo expiatorio” y que “no hay pruebas suficientes” para condenarlo.

“Todo sabemos que para que haya una sentencia debe haber un juicio previo. Pero en el caso de Cantero nunca se tuvo en cuenta las posiciones de su defensa, incluso resoluciones posteriores de la justicia nos han dado la razón en situaciones planteadas en otros juicios. Sin embargo, se miró para el costado y se siguió adelante; es evidente que poco importa lo que diga la defensa”, dijo Yrure.

Según el defensor, a Cantero lo ponen “como instigador de 7 de los 14 hechos, y todos sabemos que está preso, por lo que siempre se le atribuye el rol de la persona que está en las sombras, el ideólogo y el que manda a hacer tal o cual cosa desde prisión. A partir de allí, los elementos para hablar de instigación se empiezan a diluir, son puras presunciones, cuando la instigación tiene que ser clarísima”.

"Cuando es noticia Guille Cantero es repercusión nacional; y hoy no hay marcha atrás para esta situación. No sé si catalogarlo como un complot, pero si una situación que cobró una envergadura que no tiene marcha atrás”, concluyó Yrure.