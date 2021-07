Santa Fe: El senador detrás de la interna del peronismo

Muchos consideran que fue el propio Traferri quien se encargo de fogonear la interna en el peronismo santafesino, y también de proponer a Rodenas como candidata. En este punto, cabe recordar que el senador Traferri está enemistado con el gobernador Omar Perotti debido a las acusaciones que lo incriminan como parte de la causa del juego clandestino.

Traferri fue apuntado a mediados de diciembre del año pasado de ser la "pata política" en la causa del juego clandestino en la provincia, que se desprendió de una investigación al grupo narco Los Monos. Inmediatamente surgieron cruces con Marcelo Sain, quien por entonces era ministro de Seguridad -y protegido- del gobierno de Perotti.

El senador fue acusado por el exfiscal Gustavo Ponce Asahad de participar en el negocio ilícito que llevó a la Justicia a apresarlo a él y al exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal. A partir de ese momento, se generaron todo tipo de cruces entre políticos, funcionarios y judiciales de Santa Fe, y comenzó a generarse la grieta en el peronismo provincial.

Traferri nunca tuvo el respaldo de Omar Perotti en esa causa, y además fue acusado públicamente por Marcelo Sain. Sin embargo, en el momento en que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pidieron su desafuero para poder investigarlo, sus colegas senadores salieron a apoyarlo y negaron la solicitud de los funcionarios del Poder Judicial.

“Traferri es uno de los señores feudales de Santa Fe, maneja el Senado, la justicia y la policía de San Lorenzo”, aseguraron desde la oposición, a modo de explicación por el respaldo que tuvo en la Cámara de Senadores.

Armando Traferri.jpg Armando Traferri, senador por el departamento de San Lorenzo en Santa Fe.

Los senadores tiene gran poder en la provincia de Santa Fe. Un referente de la oposición da detalles sobre esto y hace un análisis sobre lo sucedido con Traferri: "El poder omnímodo de los senadores fue una forma del socialismo para domesticar a la Cámara. Crearon un "fondo de fortalecimiento institucional" que al día de hoy permite que cada senador tenga 4 millones de pesos de libre disponibilidad para repartir subsidios. Los 19 senadores más la vicegobernadora: o sea, son 80 millones por mes que hace que cada uno vaya club por club; bombero por bombero; iglesia por iglesia; pueblo por pueblo; repartiendo cheques, porque ni siquiera están bancarizados".

"Asi es como ellos hacen política. Hay algunos casos que son grotescos, como por ejemplo el senador por Garay (Ricardo Adolfo Kaufmann), que tiene aproximadamente 25 mil habitantes, y tiene la misma plata que el senador por Rosario. Esto comenzó con Binner, se mantuvo con Bonfatti y se profundizó con Lifschitz. Esto hace que los senadores terminen atornillados en sus bancas, porque bajando tanta plata al territorio son imbatibles. Fue un acuerdo entre todos los senadores, incluidos los que están hoy con Perotti", relata la fuente de Urgente24.

"Obviamente que uno de los beneficiarios es Marcelo Lewandowski, que es senador por Rosario. Es parte de ese acuerdo". Respecto al conflicto entre Armando Traferri y el gobernador de la provincia, explica: "Acá el problema empezó cuando Perotti le dio el visto bueno a Sain para accionar contra Traferri. El tema es que no tuvieron en cuenta que la carga de pruebas no era lo suficientemente importante; y segundo que como están todos los senadores de todos los partidos participando de este reparto, y todos se conocen los secretos entre todos, nadie se iba a terminar pisando el poncho. Incluso dos senadores que hoy están con Perotti votaron en contra del desafuero de Traferri".

"Si ellos avanzaban contra Traferri era para meterlo preso, no para dejarlo con posibilidades de contraatacar. Pero pasó eso, no vieron que la carga de pruebas no era suficiente, fueron ansiosos y Perotti lo dejó hacer a Sain. Entonces el pacto entre ellos se rompió y se lanzó la interna", explica el referente de la oposición.

Esta explicación de lo sucedido en el peronismo santafesino deja entrever que la interna va mucho más allá de una pelea en los medios entre Agustín Rossi y Omar Perotti, y que si llegara a ganar la fórmula Rossi-Rodenas, además de que el NES ocuparía un espacio de importancia en el partido, al gobernador se le complicaría mucho en los últimos dos años que le quedan de su mandato.