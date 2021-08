Santa Fe: Alberto F. se la juega con un Perotti "perdedor"

El gobernador Perotti no pudo disimular su felicidad luego del gesto del presidente, a quien agradeció públicamente, y expresó: "Para nosotros no hay internas, estamos en una Santa Fe de pie que no debe detenerse. Hay obstáculos que no quieren dar paso a gente nueva". Y añadió: “Aquí estamos, aquí está el gobierno de la provincia. Hay que cortar vínculos con el delito, abrir posibilidades a nuevas expresiones, es un momento de colaborar, codo a codo. Los queremos aportando, sugiriendo, no sólo a los que compiten en nuestra Paso, a todos”.

https://twitter.com/omarperotti/status/1422361116831887360 Hoy acompañamos el lanzamiento de la lista Celeste y Blanca, un espacio político que nos llena de entusiasmo y que es compartido por muchísimos compañeros y compañeras, que siguen apostando a la construcción colectiva. Todos hacemos Santa Fe acompañados por el Gobierno Nacional. pic.twitter.com/mC0Naezbgy — Omar Perotti (@omarperotti) August 3, 2021

La otra lista peronista

Por su parte, Agustín Rossi presentó su propia lista “La Santa Fe que queremos” junto con su compañera de fórmula, Alejandra Rodenas, frente al Monumento de la Bandera en Rosario.

Ambos estuvieron acompañados por Eduardo Toniolli y María Luz Rioja, que son los postulantes a integrar la Cámara baja. “Queremos defender Santa Fe de la mejor manera y para eso hay que construir puentes de diálogo”, afirmó Rossi.

Y prosiguió: “Por eso con Alejandra queremos construir ese puente, que nos permita que ese sentimiento de cooperación entre Nación y Provincia se pueda expresar de manera clara y contundente y alejarnos de cualquier idea de que vamos a ser una provincia que mire desde el ombligo. Cada vez que eso sucedió la provincia se aplacó, no resolvió los problemas que puede y debe resolver”.

“O quizás alguien cree que podremos resolver los problemas de seguridad sin el acuerdo o la potenciación de las agencias de seguridad nacional y las agencias provinciales. O esta Hidrovía que está en debate se podrá resolver sin articulación de Nación y Provincia. Entonces, el camino que estamos ofreciendo a todos los santafesinos es el camino de defender esta Santa Fe de la mejor manera posible, y esa manera no es cavando trincheras sino construyendo puentes de diálogo”, aseguró Rossi.

“Queremos ir al Senado para evitar otra cosa. En 2017 cuando fuimos candidatos queríamos ponerle freno al macrismo. Dimos la batalla que teníamos que dar y logramos resultados. Tenemos una oposición que lo único que hace es poner palos en la rueda: fueron anticuarentena, fueron antivacunas, después dijeron que algunas vacunas no querían, cuando faltaron vacunas, como en todo el mundo, que querían más vacunas. Cuando uno se pregunta por qué la oposición tiene la crítica y la descalificación, es porque los opositores eran oficialistas hasta hace un año y medio, y no pudieron solucionar nada. Cuándo nos van a explicar a los argentinos por qué hicieron tanto daño en tan poco tiempo. Como eso no lo pueden explicar, la única alternativa que tienen es descalificar a Alberto y a Cristina. No hay salida volviendo para atrás. El Cambiemos de hoy representa el pasado, y el pasado es Macri”, expresó Agustín Rossi.

Por su parte, Alejandra Rodenas indicó: “Soy la vicegobernadora de la provincia, en uso de licencia. Hace tiempo que no me comunico demasiado con los medios. Eso tiene un sentido. Llevé adelante un arduo trabajo dentro del Senado, que tuvo que ver con que apenas a dos meses de asumida la gestión se creó un comité de crisis, que tuvo un enlace con los 19 departamentos de la provincia. Territorios diversos, de diversas miradas, texturas, necesidades, se vieron interpelados por una pandemia que atravesó al mundo, a nuestro país, y a nuestra provincia”.

Ni Agustín Rossi ni Alejandra Rodenas hicieron mención alguna sobre la interna peronista que los enfrenta con el gobernador Perotti. Cabe recordar que según una encuesta realizada por la consultora de Federico González, la lista 'La Santa Fe que queremos todos' que lleva a Rossi y a la vicegobernadora Alejandra Rodenas como precandidatos a senadores consigue el 19,7 de las adhesiones sobre el total, 6,6 puntos por encima de 'Celeste y Blanca' de Marcelo Lewandowsky y María de los Ángeles Sacnun.

Resulta raro que el Gobierno Nacional apoye a una lista que no mide según las encuestas realizadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Agustín Rossi nunca ganó una elección en Santa Fe. Por eso la fórmula de Omar Perotti tiene el visto bueno de Alberto Fernández. Además, hay que considerar que el precandidato a senador Marcelo Lewandowski hizo una gran elección en 2019 cuando le ganó la banca en la Legislatura a la socialista Mónica Fein.

Probablemente el Gobierno Nacional apuesta a que Lewandowski vuelva a tener una buena elección como en el 2019, junto con María de los Ángeles Sacnun, que es del círculo íntimo de confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También decide apoyar a Perotti ya que es preferible seguir en buenos términos con el gobernador de una provincia clave como lo es Santa Fe, que enfrentarse oficialmente.