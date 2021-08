Armando Traferri podría ser declarado en rebeldía

“Lo que se está discutiendo es quién tiene la atribución de decidir si un legislador se somete a la justicia. Si esa atribución la ejerce la Legislatura como lo dice la Constitución o puede ser revisable por un juez que invade la esfera del Poder Legislativo y declara inconstitucional una norma de la Constitución, lo cual no es muy lógico”, remarcó el abogado de Traferri en la causa del juego clandestino.

El enojo de los fiscales

El fiscal Luis Schiappa Pietra fue contundente: "Es obvio que Traferri no quiere venir". Además, explicó que "la citación a audiencia quedó firme. El decreto de citación quedó firme. Hablando de buena fe, yo esperaba que el doctor Romera no volviera sobre latiguillos sobre la cuestión pública. Nosotros estamos tranquilamente al margen de ellas. Un senador decide no venir a una audiencia citada por un juez. Y no solo eso. Pidió a sus amigos del Senado que lo banquen, para no venir a una audiencia judicial, destrozando el derecho político de occidente de 300 años. Porque si una resolución del Senado firmada por seis miembros puede esgrimirse para discutir la decisión de un camarista cerremos todo. ¿Qué hacemos acá? Preguntemos al senador Pirola o Enrico cómo debe actuar la Justicia".

"Hablemos lo que nos enseñaban en la facultad sobre la opacidad del lenguaje jurídico. Hay que sacarle la ropa a esto. Hay una obligación legal decidida por u juez. Que dice que un senador tenía que estar hoy aquí a las dos de la tarde. Que lo que tenga que decir Traferri lo diga aquí. El senador Armando Traferri no vino. Con su presencia debería aceptar lo que está diciendo el doctor Romera. Esto no se resuelve con la designación de un abogado defensor. No se puede hacer una audiencia si no es en presencia de los imputados. Tiene que hacerse esto con la presencia del senador aquí. La audiencia no se puede desarrollar no porque haya una resolución pendiente, sino porque el senador no vino".

Schiappa Pietra además adelantó que le solicitará a la Justicia que declare al senador en rebeldía por no haberse presentado a la audiencia que pretende imputarlo en la causa del juego clandestino.