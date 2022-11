Arde el PRO: Larreta otra vez con Lousteau y desafía a Bullrich

De acuerdo al mismo diario, durante el encuentro el radical planteó que “el desafío es construir y diseñar equipos de gestión sumando lo que puede aportar cada partido. Qué es lo mejor que puede aportar cada partido para que el resultado sea positivo para la administración pública".

Larreta después habría concordado: “Sí, vamos a tener que elegir a los mejores pero también vamos a tener que valorar la dimensión política”. “Es muy importante que pensemos y trabajemos juntos para construir la Buenos Aires del futuro”, agregó Lousteau.

A pesar de la interna contundente en el PRO, en la introducción Lousteau habría hecho un elogio a Mauricio Macri alegando que si JXC logra construir un gobierno y es exitoso, él será el que quede en la historia como quién abrió el paso hacia un cambio del sistema político argentino.

Según fuentes a las que accedió Infobae, la invitación del referente del PRO a Lousteau no es un hecho tan inusual: “Larreta invita dirigentes de la Coalición a hablar al gabinete. Estuvo López Murphy, Macri, Vidal, a lo largo del año. Siempre están 45 minutos y después la reunión continúa”. Sin embargo, el radical permaneció más tiempo en la reunión: "Esta vez Martín estuvo durante dos horas, habló 25 minutos y respondió preguntas el resto del tiempo”.

Bullrich vs Larreta

Tanto MDZ e Infobae afirmaron que el precandidato de la UCR a la jefatura de gobierno porteña fue presentado por el jefe de Gabinete de la Ciudad Felipe Miguel, detalle para nada menor si evocamos el fuerte cruce entre aquel y Bullrich tras la difusión del video en el que ella lo amenaza con “romperle la cara” al "larretista”.

image.png Muy tensa la relación entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Después la titular de PRO defendería su postura. En charla con Radio Rivadavia, la ex Ministra de Seguridad lanzó: "Si yo debato con Horacio Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas; como el chico este de quien ni me acuerdo el nombre (por Felipe Miguel), que salió a decir cualquier cosa. No es lógico que yo tenga una postura y te manden 20 voceros, tipo perros, para que digan cualquier cosa. Si hay un debate, que Larreta discuta conmigo y no que me mande soldaditos a hablar", remarcó.

Y advirtió: “Horacio, si hay alguna discusión entre él y yo, tengámosla, clara, concreta, de frente, y punto. Basta", agregó.

El último almuerzo del PRO, según el periodista Beto Valdéz: “Fue muy tenso. Se cruzaron Patricia y Horacio. Surgió el tema de la foto de Jorge Macri. Y que prácticamente se planteó una especie de reglamento para la buena convivencia hasta las paso y después de las primarias”.

Si bien el Mundial de Qatar opacó las internas en JXC, en las últimas semanas surgieron ciertas situaciones que podrían sugerir la continuidad de la tensión entre Larreta y Bullrich o acentuarla.

El elogio de la ministra de Desarrollo Urbano progresista porteña, María Migliore, a la labor de Hebe de Bonafini tras su muerte, como “símbolo de la lucha impulsando una agenda de Justicia y derechos humanos” y la ausencia de una crítica por la corrupción o sus posturas políticas polémicas, generó controversia en el PRO. Es que hubiese sido muy incoherente que una referente, aunque menor, de JXC tome la palabra del partido y llene de flores a un personaje tan polémico como Bonafini y se alínie al relato K.

Pese a que la situación no escaló a mayores, el diputado porteño Juan Pablo Arenaza, hombre cercano a Bullrich, le respondió: “Ninguna causa justa puede ocultar el odio, ni el desprecio por la vida de los que pensaron diferente a ella. Por su historia, pudo haberse convertido en un símbolo de unión, pero eligió ser una persona llena de odio y violencia”.

https://twitter.com/jparenaza/status/1594385285256982528 Ninguna causa justa puede ocultar el odio, ni el desprecio por la vida de los que pensaron diferente a ella. Por su historia, pudo haberse convertido en un simbolo de union, pero eligio ser una persona llena de odio y violencia. https://t.co/SiCD745UK8 — Juan Pablo Arenaza (@jparenaza) November 20, 2022

Luego, el “halcón” diputado Fernando Iglesias, por caso, calificó a Bonafini de "sectaria y autoritaria", y la acusó de "avalar los crímenes del terrorismo".

Consultada luego por Radio Rivadavia, Migliore aclaró, en relación al escándalo de Sueños Compartidos, causa en la que se acusa a Hebe de desviar millones de pesos, que lo suyo fue “un reconocimiento de una lucha en un momento histórico tremendo de la Argentina”, pero agregó que comparte críticas que otros compañeros de partido hicieron a la fallecida fundadora de Madres de Plaza de Mayo, aliada fiel al kirchnerismo en las últimas dos décadas.

