Arde el FdT: Aníbal Fernández desafió a CFK y pidió la reelección de Alberto

De todas formas, con cierta obstinación, insistió defendiendo las primarias: "Siempre entendí que no tiene que haber ninguna posibilidad de que no haya PASO. El Presidente va a ser candidato, no tengan dudas. Si hay otro que tiene intención de ser candidato se pondrá en la vereda de enfrente y competiremos. No habrá más remedio".

Y completó: "El Presidente ha sido muy gráfico respecto de la posibilidad de que existieran las PASO. Alberto se los dijo con todas las letras 'señores si tienen intención de participar, hay PASO".

Tal como contó Urgente24, Hace tiempo que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, viene cruzando públicamente las declaraciones que hace Máximo Kirchner contra el presidente Alberto Fernández o algunas decisiones de su gobierno. A fines de octubre el ministro salió a responder los dichos de Máximo en el programa militante del periodista Roberto Navarro, en referencia a que la parecía “extraño” que el Presidente busque su reelección. “Si el Presidente siente que dentro del propio Frente de Todos la mejor manera de dirimir las diferencias es por internas, no hay una anomalía, si hay que competir hay que competir”, había advertido en sinotnía con sus recientes declaraciones.

Alberto vs CFK 2023 ¿?

También el titular de Seguridad de la Nación se refirió a una eventual candidatura presidencial de CFK luego de su reaparición pública de ayer (4/11) en una actividad de la Unión Obrera Metalúrgica tras el fallido atentado. En ese sentido afirmó que no tiene “claro que se vaya a presentar". "Lo de ayer ¿Quién le va a negar una candidatura? Es uno de los cuadros políticos más importantes que tenemos", remató.

Mientras, desde el ala más dura del Kirchnerismo, La Cámpora insiste con la suspensión de las PASO y alientan la posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner para los comicios del 2023. Este sábado también el ultra K y referente de La Cámpora Andrés “Cuervo Larroque” lo confirmó en diálogo con Radio 10: “Para mí el futuro es con Cristina sin dudas y yo voy a trabajar para generar las condiciones para que ella sea candidata".

Mientras que Aníbal Fernández pide la reelección de Alberto con las PASO, "Cuervo" Larroque, líder de La Cámpora, alienta el CFK 2023 sin las primarias. Arde el FdT.

Sin embargo, continuó: “No sé si ella quiere ser candidata, lo que quiere es que el pueblo sea feliz. Lo principal es para qué, qué queremos hacer, cómo salimos de esta situación, cómo comprometemos a la mayor cantidad de sectores posible y hay que trabajar en ese rumbo".

Pero advirtió que "no es algo fácil ni espontáneo, ni que signifique una solución al que todos debemos sentarnos en un sillón para ver qué pasa. Ella está pasando un momento difícil, no sólo por el intento de magnicidio, es una ciudadana que no es igual ante la ley porque para ella la Constitución es distinta y la mirada de la justicia la pone en un lugar inferior a cualquier otro ciudadano".

Asimismo destacó que la figura de la vicepresidenta "es lo que pide la gente por un lado" y "también lo que genera confianza porque Cristina es sinónimo de garantía". Entonces expresó que ella "representa una esperanza" y por eso “la militancia debe trabajar en ese sentido para generar las condiciones".

Aníbal Fernández vs La Cámpora

Tras el fallido ataque a Cristina Kirchner la relación de Aníbal Fernández con La Cámpora empeoró y con el presidente Alberto Fernández mejoró. El ministro de seguridad de La Nación se encuentra contra las cuerdas, arrinconado por una fuerte presión de los ultra k tras las fallas de seguridad en el frustrado ataque a CFK. El ministro quedó en el ojo de la tormenta ya que la seguridad de la vicepresidenta la noche del atentado estaba a cargo de la Policía Federal, dependiente de su cartera.

Todo indicaba que iba a ser “renunciado” de la cartera. Sin embargo, Alberto Fernández se mantuvo firme, Aníbal negó sorprendentemente cualquier falla de seguridad y finalmente quedó intacto en su despacho. Desde ahí que Aníbal Fernández sea uno de los pocos albertitas en el gabinete tras los masivos cambios en en el gobierno.

En aquella época, el ministro del interior y camporista y Wado de Pedro y Juliana Di Tullio no lo perdonaron y salieron a cuestionar su pésimo desempeño. "No alcanzó, es objetivo lo que estoy diciendo. Yo le tengo mucho cariño y respeto a Aníbal, pero no alcanzó. Evidentemente hay que reforzar. No la custodia personal, porque llega con la vicepresidenta, sino los alrededores", afirmó la senadora ultra k en diálogo con AM750. Por su parte de Pedro había puesto en duda la efectividad del operativo.

"Hay que ver cuál era el operativo. Tratemos de poner el eje en por qué hay un argentino que llegó a dispararle un arma a la expresidenta", exigió. La primera en salir a cuestionar su idoneidad, inmediatamente luego del fallido ataque fue la militante ultra K Hebe de Bonafini, una de las primeras en pedirle, fiel a su estilo sin filtro, que renunciara a su cargo.

