Explotó San Juan con Javier Milei: "La casta tiene miedo"

Acción por una Democracia Nueva (Adn), de Martín Turcumán;

Fuerza Liberal, de Carlos Montiveros, y

Partido Demócrata, de Victoria García.

Entre los empresarios asistentes, referentes del sector minero, la vitivinicultura, la salud, etc.

https://twitter.com/MenemMartin/status/1588331304319582208 "En La Rioja también nació una MILEI"



Hoy la visité. Es una beba hermosa. Su nombre responde a la esperanza que despierta Javier en la sociedad.@JMilei pic.twitter.com/1Xs73xzBmS — Martin Menem (@MenemMartin) November 4, 2022

El diario El Tiempo de San Juan accedió a una grabación del encuentro:

"En el 1er. bloque voy a hablar del comunismo, en el 2do. sobre la actual situación de la economía argentina y en el 3ro. voy a explicar que hay solución."

"El comunismo estuvo plasmado en un libro que se llama 'La Macroeconomía del Populismo', donde se explica que hay 4 etapas: arrancan luego de fuertes crisis o de una situación de equilibro, luego ejecutan políticas fuertes de expansión de la demanda, que genera déficit fiscal que es financiado con deuda pública. Pero empiezan a cambiar los resultados, es decir, sigue la expansión de la demanda, sigue el déficit fiscal, sigue la emisión monetaria; sin embargo, la expansión es mucho menor y se accede a la instancia financiera. Eso se puede observar claramente en el kirchnerismo, en el 2do. periodo de Cristina Fernández. En ese contexto ustedes ven que la tasa de expansión de la economía pasó del 8% al 4% y lo que tiene que ver con la inflación se duplicó y triplicó a niveles del 20%".

"Las retenciones mineras son una aberración".

"Yo prometo dar un hachazo al Estado, comenzando por la obra pública, causa de corrupción".

"Hay que privatizar YPF, así como funciona es un desastre”.

"Ya señalé que las PASO son un invento nefasto diseñado por Néstor Kirchner para obtener ventajas electorales. Los hipócritas de JxC cuando estaban en el poder, las querían eliminar. Quieren usar un instrumento para torcer la voluntad popular. Nosotros no vamos a dar quórum. Necesitas una mayoría especial. No estamos para hacer especulaciones miserables. Les vamos a ganar de cualquier manera. Vamos a llegar y nadie va a poder llorar con que les hicimos trampa. Juego con lo que pongan”.

“Con Juntos por el Cambio no podemos tener nada. Una estructura que tiene dentro facciones de izquierda tan marcadas como la UCR, la CC, y el ala blanda de JxC. Nosotros no podemos tener nada. Nada. Tenemos contactos con algunas partes que tienen que ver con las 'alas duras'. Juntos por el Cambio es una construcción destinada al fracaso. No vamos a hacer ningún acuerdo. Ese es el marco general y vale a todo nivel. Nuestro foco principal es lo nacional. Conforme vayamos creciendo vos a poder hacer otro tipo de avances”.

10%

Las alianzas provinciales de Milei son manejadas por su armador político Carlos Kikuchi, quien junto a su hermana Karina son sus personas de confianza. Hace pocos días Kikuchi estuvo en San juan, abrió las puertas a la conformación del amplio espacio liberal, pero advirtió que quien quiera ser candidato a gobernador tiene que garantizar el 10% de los votos

Mieli sorprendió cuando, consultado por la política provincial, afirmó: “No me meto en temas locales”. Bien. Prudente, en especial cuando hay elecciones desdobladas. ¿Estará aprendiendo moderación?¿

Lo único que dijo fue: “No puedo estar en la coma del decimal”.

Las alianzas provinciales son gestionadas por Kikuchi, quien días días atrás abrió las puertas a la integración del espacio liberal, pero advirtió que quien quiera ser candidato a gobernador tiene que garantizar el 10% de los votos.

---------------------

