Juan Manuel Urtubey fulminó al gobierno e insistió con su "antigrieta"

La propuesta planteada fracasó. Técnicamente los argentinos creyeron que ahí podía haber una expresión diferente a la que hubo, pero lo que encontraron fue menos de lo mismo. Hoy hay una demanda ciudadana producto de eso. Cuesta encontrar al Gobierno porque es, en algunas cosas, inexistente. La propuesta planteada fracasó. Técnicamente los argentinos creyeron que ahí podía haber una expresión diferente a la que hubo, pero lo que encontraron fue menos de lo mismo. Hoy hay una demanda ciudadana producto de eso. Cuesta encontrar al Gobierno porque es, en algunas cosas, inexistente.

Y siguió en duros términos: “En otras, presente, pero en un sentido negativo. Claramente lo que se ve es una decisiva contribución a trabajar en una agenda que no tiene nada que ver con la demanda ciudadana. Esa contribución es la profundización de la crisis de representación de la Argentina”.

Además, buscó explicar sus diferencias con el FdT para romper la polarización despegándose del resto del peronismo sometido a la coalición gobernante. De este modo, como en ocasiones anteriores, insistió con su posición justicialista lejana al kirchnerismo y su convicción de que el movimiento nacional y popular va más allá que el Frente de Todos.

image.png El exgobernador salteño insistió con su peronismo lejano al kirchnerismo con su convicción de que el movimiento nacional y popular va más allá que el Frente de Todos.

“El peronismo fue el que corporizó la movilidad social ascendente, la posibilidad del progreso. El hecho -tan argentino- de que nuestros hijos tengan la convicción de que van a estar mejor que sus padres, tuvo un decisivo aporte el peronismo. Hoy, da la sensación que los que manejan la franquicia del peronismo dejaron eso de lado, para mí por impotencia de no poder transformar la realidad, y se anclaron en algo que no tiene nada que ver con el peronismo, que es la lucha de clases. Claramente esto representa una mirada que no tiene nada que ver con lo que la sociedad le demanda al peronismo”.

Y continuó: “El kirchnerismo secuestró al peronismo. El peronismo quedó dentro de un camino, llevado por el kirchnerismo, que no tiene nada que ver con las demandas sociales. En ese marco, ellos expresan una mirada respecto de la política y la organización social que tiene un porcentaje de argentinos”.

Asimismo aprovechó la entrevista para develar algunos aspectos centrales de su espacio en construcción. “Lo que necesita es dejar de pensar en una tercera vía y construir una agenda diferente. Hay que animarse y tener la osadía de cambiar la agenda en Argentina[...]. Creo que el país tiene que ir a un fuerte cambio en términos de prioridades y plantear un modelo altamente desarrollista con una alianza de poder con los sectores que representan el mercado agroalimentario, la economía del conocimiento, la minería sustentable y la generación de energía limpia. Son los principales generadores de commodities que te pueden plantar niveles de crecimiento y desarrollo que necesita la Argentina para hacer las transformaciones que quieren hacer estos gobiernos”.

La tercera fuerza que no fue… y ¿será?

Tal como lo contó Urgente24, Urtubey ya se había presentado en el pasado como una tercera fuerza mediante Consenso Federal, coalición política creada junto a Roberto Lavagna apoyada por un amplio sector del peronismo no cristinita para las elecciones presidenciales del 2019. Juan Schiaretti también había estado en aquellas negociaciones pero no terminaron bien. Afectado por la polarización, que traccionó votos a favor de Juntos por el Cambio, Roberto Lavagna y Utrubey cosecharon en esa ocasión 6% de los votos. La "anti grieta", ¿funcionará esta vez?

image.png Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey nunca pudieron hacer despegar Consenso Federal. ¿El salteño podrá hacerlo esta vez en medio de la grieta extrema?.

A pesar de su participación en encuentros kirchneristas, el salteño cada vez que puede busca diferenciarse. Por eso no sorprende que en esta última entrevista se haya exhibido como un dirigente anti grieta, conciliador y dialoguista.

En ese sentido Urtubey y Schiaretti lanzaron su espacio con la intención de concretar aquello que quedó trunco en 2019: un espacio alternativo a la grieta. Así, a modo de autocrítica, el salteño explicó los motivos del malogro de su propuesta política de Consenso Federal en 2019.

“Nos ganó la idea conservadora de mantener el status quo. Lo que discutimos fue posiciones de poder y creo que ese fue un error grosero. ¿Por qué? Porque al discutir en ésos términos y lo hicimos de manera tal de respetar cuotas de poder entre los actores de la política. Acá hay que empezar a aprender que tenemos que empezar a amar más a los demás, que a nosotros mismos, y entender a la política como un servicio donde nuestra lógica de funcionamiento no responda a el sostenimiento de posiciones de poder, sino a una fuerte revolución en agenda. Eso no lo hicimos. Jugamos al juego de la política tradicional y la gente se quedó con los que estaban. Si vos no planteas un cambio de raíz, profundo, por qué van a cambiar. Para eso se quedan con los que están”.

Sin embargo, en un país dominado por la grieta extrema entre las mayores fuerzas del país, difícilmente se le otorgue una posición central a este espacio primitivo. Tras el fallido atentado a Cristina Kirchner, Tanto el FdT como JxC se han radicalizado y el diálogo y consenso parece un quimérico sueño. Por ello, así las cosas, el contexto polarizado sugiere que el proyecto de Urtubey no prosperará en 2023. Sin embargo habrá que observar el impredecible comportamiento de la gente y la volatilidad de las encuestas que nada ayudan en este escenario de incertidumbre.

No obstante, Urtubey se mostró optimista y destacó su flamante espacio político en medio de la grieta: “Nunca el escenario electoral que tenés un año antes se repitió el día de la elección. Jamás. Nunca alguien que fue Presidente fue favorito un año antes. ¿Por qué? Porque da la sensación que es tan frágil todo en la Argentina que nada se sostiene mucho tiempo. Acá las cosas son mucho más líquidas”

Más contenido de Urgente24

La oposición sobre las PASO: modificación sí, suspensión no

Explotó San Juan con Javier Milei: "La casta tiene miedo"

El Papa, el Gran Imán y el Patriarca: Oriente / Occidente

Flojita: CFK fuera de época y preocupada por Javier Milei

Intrigante: gran aumento de detección de cáncer en menores de 50 años