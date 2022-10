Juan Schiaretti-Urtubey: la "anti grieta", ¿funcionará esta vez?

En esa línea, hace un mes, según consignó Noticias Argentinas, el salteño expresó que a nivel nacional, el peronismo representa una versión “conservadora” por parte de “aquellos que solo pretenden mantenerse en el poder”, pero aseguró que hay quienes tienen “una mirada diferente” y exigió un cambio de manos de la representación del peronismo. Lo que puede leerse como una crítica hacia esos gobernadores feudales.

Además en esa ocasión volvió a fustigar al FdT: “Los que gerencian la franquicia peronista no tienen nada que ver con el peronismo”. Además, agregó: “El peronismo siempre se diferenció de otros movimientos por su vocación en la movilidad social ascendente y nunca se plantó en la lucha de clases”.

image.png Tras meses de charlas, la construcción de un espacio antigrieta de Juan Manuel Urtubey junto a Juan Schiaretti es un hecho.

En mayo, tras haber participado en una cumbre peronista organizado por el FdT a manos de Anabel Fernández Sagasti y organizada por sectores del kirchnerismo duro, Urtubey aclaró que lo convocaron “dirigentes no kirchneristas” y se despegó totalmente del la coalición gobernante: “Yo no integro ni integraré el Frente de Todos", aseguró. "Si lo que gobierna es la foto y la operación de prensa, estás en el horno".

Por su parte, Juan Schiaretti quién ha coqueteado en varias ocasiones con formular una alianza electoral con miembros de la UCR (Gerardo Morales y Facundo Manes), también cuestionó en duros términos recientemente al FdT durante una actividad en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires:

"Mientras al peronismo lo tenga preso el kirchnerismo, como pasa hace 20 años, es difícil que pueda plantear cosas racionales por fuera de la grieta", se limitó a decir. Aunque luego añadió: “El peronismo no es autoritarismo, no es feudalismo, no es apriete, es producción y trabajo, es apertura hacia toda la sociedad".

De esta manera insistieron con su posición justicialista lejana al kirchnerismo y su convicción de que el movimiento nacional y popular va más allá que el Frente de Todos.

La dudosa antigrieta, ¿Facundo Manes y Gerardo Morales juegan?

Recordar que Urtubey ya se había presentado en el pasado como una tercera fuerza mediante Consenso Federal, coalición política creada junto a Roberto Lavagna apoyada por un amplio sector del peronismo no cristinita para las elecciones presidenciales del 2019. Juan Schiaretti también había estado en aquellas negociaciones pero no terminaron bien. Afectado por la polarización, que traccionó votos a favor de Juntos por el Cambio, Roberto Lavagna y Utrubey cosecharon en esa ocasión 6% de los votos. La "anti grieta", ¿funcionará esta vez?

De este modo, no sorprende que nuevamente se hayan exhibido como un dirigentes antigrieta y conciliadores. Ni macristas ni kirchneristas. El salteño y el cordobés ahora consumaron su espacio (aún sin nombre) con la intención de concretar aquello que quedó trunco en 2019: un espacio alternativo a la grieta.

image.png La visita de Facundo Manes a Juan Schiaretti que no cayó bien a JxC.

En esta línea, ¿Facundo Manes podría integrar ese espacio peronista? Sus recientes declaraciones contra Mauricio Macri y su consecuente división de la UCR, sus ideas opuestas a los referentes de JxC y su postura “antigrieta” lo inclinan para el sector del gobernador de Córdoba y el dirigente peronista de Salta. Y ¿Gerardo Morales?

Semanas atrás el gobernador de Jujuy lanzó su candidatura presidencial. ¿En qué espacio se presentará en medio de las fuertes internas de JxC y su contacto frecuente con peronistas como el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti? ¿La UCR se atreverá a romper definitivamente con JxC mediante una alianza con el PJ “republicano”, sin el PRO?

La conjetura responde a los diálogos y posible futuro político con el peronismo republicano. Cabe recordar las declaraciones de Florencio Randazzo, quien en junio confirmó diálogo con el mandatario provincial jujeño, Emilio Monzó, Juan Schiaretti y Facundo Manes. Allí planteó una posible alianza entre su espacio y el radicalismo, sin el PRO de cara a las elecciones presidenciales del 2023. Una coalición hipotética integrada por peronistas y radicales decepcionados con Mauricio Macri.

Así el caos, con o sin la UCR, los referentes del PJ Nacional confirmaron la conformar de un espacio para romper la polarización y despegándose del resto del peronismo sometido al FdT.

