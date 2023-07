Anticipando un balotaje, Sergio Massa vs. Rodríguez Larreta

En tanto, Rodríguez Larreta, también habló de federalismo: “La otra cara de esa angustia es la gran esperanza que me da cuando vengo acá, cuando veo el potencial que tienen las provincias”, dijo en referencia a Corrientes y a Misiones, donde había estado antes.

Rodríguez Larreta le habló a la interna de la fuerza político-partidaria que intenta liderar: "Les digo a los argentinos que el cambio no es si seguimos peleándonos unos con otros, no es de la mano de la violencia o de la agresión. No va más eso. Tenemos que construir una mayoría sólida para impulsar proyectos. Yo creo en los hechos, yo soy alguien de gestión, con experiencia de laburo".

Volviendo a Massa, presentó lo que él considera una epopeya (y Unión por la Patria también, por eso el video que puso a circular): "Enfrentamos la pandemia, la guerra, la peor sequía de la historia y acá estamos de pie para construir el futuro de nuestra patria", y repitió la invitación que había realizado el jueves 27/07: que los militantes salgan a militar durante los próximos 15 días -"vayan a buscar a aquellos que a lo mejor se ilusionaron en el 2019 y hoy sienten que les fallamos"- para pedirles disculpas por los errores, reconciliarlos con el proyecto y pedirles el voto por UP para que "el pasado no vuelva a la Argentina".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FU24noticias%2Fstatus%2F1685058410717343744%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false En @unionxlapatria a veces exageran pero la verdad es q @SergioMassa los salvó del derrumbe! Y arman videos como éste: pic.twitter.com/QtFhJto7uV — Urgente24.com (@U24noticias) July 28, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjuancourel%2Fstatus%2F1685052866040320002%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false No tengo tiempo ni disposición para explicárselos pero si Unión por la Patria no sale primero en las PASO y la diferencia a favor de Juntos por el

Cambio es menor a 7 puntos, las chances de Massa de ganar un ballotage crecen exponencialmente. — Juan Courel (@juancourel) July 28, 2023

Por su parte, saliendo de la central hidroeléctrica Yacyretá, HRL se comprometió a que si es elegido Presidente, la provincia de Corrientes participará de la conducción en el Ente Binacional que la administra: "Yacyretá la tienen que manejar los correntinos, como corresponde” (por cierto que es ridículo que el territorio donde se levanta el emprendimiento no participe), tal como en Misiones había prometido “eliminar la aduana paralela porque es inconstitucional y distorsiva. Le está complicando la vida a muchísimas empresas misioneras que no pueden competir”, y “trabajar para la unificación del tipo de cambio, que da previsibilidad a una industria que tiene un componente exportador importante”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhoraciorlarreta%2Fstatus%2F1685048888028172288%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Los misioneros saben que otra realidad es posible, donde sus intereses y necesidades estén por sobre todas las cosas. Sé que todos se esfuerzan para salir adelante y que confían en que van a venir tiempos mejores. Hay mucho potencial en esta provincia y se lo está… pic.twitter.com/5CSYzZoJ0Q — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 28, 2023

