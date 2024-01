Antes de reunión cumbre, La Rioja emite El Chacho: $15.000M

Asimismo dijo que “sabemos que habrá incentivo a quienes nos quedemos con esos bonos, lo cual vemos positivo porque tendremos ventas e incentivos, y podremos reactivar el área comercial que está bastante caída”.

Interesante el relato de un alcalde municipal: “Estuvimos con el Gobernador (Ricardo Quintela), ya se venía trabajando, no es la primera vez que se hará en la provincia, se hizo en 2 oportunidades. Es un paliativo a la crisis económica. Tenemos una necesidad urgente, no hay dinero y hay que recurrir a este recurso, al bono para solucionar los temas económicos que tiene la provincia. Todas las cosas si se hacen bien son positivas y bienvenidas. El Gobernador no tenía otras opciones que apelar a esta medida. Todos los Intendentes, la dirigencia política apoyamos a nuestro Gobernador. La situación de la Provincia no es buena y es el recurso que debemos utilizar para salir de esta situación que es profunda, y se puede profundizar más” (Luis Orquera, de General Lamadrid, por Gregorio Aráoz de Lamadrid).

