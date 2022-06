cristina kirchner alberto fernandez.jpg

Recordemos que el presidente y la vice siguen sin tener un diálogo (al menos, no en privado), y las diferencias que mantienen sólo las afrontan con escándalos en público que debilita a la fuerza política temporal que representan. La última vez que se vieron las caras fue en el acto por los 100 años de YPF, el pasado 3 de junio. Si bien muchos creían que esa iba a ser la oportunidad para una tregua, Cristina Kirchner no escatimó chicanas y le volvió a espetar a Alberto Fernández que hay "funcionarios que no funcionan" y que "agarre la lapicera".

Casualmente, el día después del acto se produjo el escandaloso cruce con Matías Kulfas, ante el cual el Presidente terminó cediendo rápidamente y lo eyectó del Gabinete.

El famoso 'off the record' del ministerio que lideraba Kulfas -en el que se señalaba que los funcionarios cristinistas en Enarsa habían armado una "licitación a medida de Techint" para adquirir los materiales necesarios para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner- encendió la furia de Cristina Kirchner, quien salió con los tapones en su cuenta de Twitter.

Inmediatamente, demostrando una vez más su debilidad, Alberto Fernández salió a solidarizarse con CFK y pidió 'la cabeza' de Kulfas.

El escándalo fue grande y terminó en la Justicia con denuncias para que se investiguen posibles irregularidades en la construcción de dicho gasoducto. Finalmente, este jueves (16/06) el juez federal Daniel Rafecas decidió archivar la causa.

----------

Más contenido en Urgente24:

Encuesta: Cuál es el ministerio más "irrelevante"

Misterio por las motos BMW del conurbano bonaerense

Nación vs. Ciudad por barbijos: Es obligatorio en algunos colectivos

Pergolini hunde a El Nueve y América TV remonta

14 países ya prohibieron 'Lightyear', de Pixar / Disney