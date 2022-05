Agua contaminada: Amparo ambiental contra areneras

Eso quedó demostrado en la planta potabilizadora de Ibicuy, que advirtió que están sacando mucho hierro; esta planta abastece a 4.000 personas y lo mismo estaría pasando con 20 millones de seres humanos que tienen el servicio de Agua y Saneamiento Argentino (Aysa) Eso quedó demostrado en la planta potabilizadora de Ibicuy, que advirtió que están sacando mucho hierro; esta planta abastece a 4.000 personas y lo mismo estaría pasando con 20 millones de seres humanos que tienen el servicio de Agua y Saneamiento Argentino (Aysa)

La posición del denunciante esta respaldada por pruebas de contaminación e inundaciones, que atentan contra el ecosistema de la zona y la vida humana, lo que generó en toda la cartografía entrerriana un amplio rechazo a las areneras que no cuenten con licencia social. ejemplifica la agencia.

“Ahora las areneras deberán reparar el daño ambiental y recuperar el ecosistema, es decir, tienen que arreglar los campos afectados, no tienen que sacar más agua del subsuelo y garantizar que el agua de lavado no está contaminada, porque sino no van a funcionar más”, consideró el productor, quien confirmó al medio publicante que las empresas de extracción dejaron de trabajar en la zona.

foto0_1_117638_1.jpg Preocupación en Entre Ríos por el mal desempeño de las areneras en aguas del Paraná y Uruguay

No es un enfrentamiento con los trabajadores, si las areneras dejan de funcionar es pura y plena responsabilidad del gobierno –que no controla como debería- y de las empresas negligentes que en función del capital no miden las consecuencias sobre la vida humana, envenenando a sus trabajadores destruyendo el medio ambiente y poniendo en riesgo la salud de millones de personas. No es un enfrentamiento con los trabajadores, si las areneras dejan de funcionar es pura y plena responsabilidad del gobierno –que no controla como debería- y de las empresas negligentes que en función del capital no miden las consecuencias sobre la vida humana, envenenando a sus trabajadores destruyendo el medio ambiente y poniendo en riesgo la salud de millones de personas.

“Así como las areneras no pueden explicar el impacto ambiental que generan los organismos del Estado no pueden hacerlo con las obras irregulares que (tanto particulares como el propio Estado) han realizado”, dijo el impulsor de la medida.

Para Cadoppi, “una solución coyuntural no es aceptable, debemos replantearnos todo el funcionamiento del sistema. Tenemos el derecho de exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones de cuidar la vida y el ambiente que recibirán las generaciones futuras, en ese sentido, ese derecho es para mí una obligación de argentino comprometido con el desarrollo sustentable de nuestra Nación”.

