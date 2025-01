"A Macri le sirve el acuerdo con Milei para disimular la merma de sus legisladores"

"Milei asumió que el votante del PRO y del radicalismo quiere que le vaya bien porque, entre otras cosas, el voto no sólo se define por la positiva, sino también por la negativa. Una parte muy relevante también se define como "no peronista" o "no kirchnerista" o "antiperonista" o "antikirchnerista", y por lo tanto no entenderá muy bien por qué la propuesta del PRO iría separada de LLA por matices. Costaría explicarlo", dijo el consultor en diálogo con LN+.