La presentación de la renuncia es un paso reglamentario previo a su asunción, pero dicha renuncia solo fue un paso administrativo y no se votó en el recinto para ser aceptada por los legisladores nacionales porque las Asambleas Legislativas (al estar conformadas por miembros de las dos cámaras) no están habilitadas para ese tipo de trámites. En consecuencia, si bien Milei y Villarruel presentaron sus renuncias, aún no fueron aceptadas, es decir, no se hicieron efectivas; lo que imposibilitaría que asuman sus cargos como Presidente y vice.