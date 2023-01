Los detenidos fueron tres activistas de “Exaltación Salud”: Agustín Brun, Anabel Pomar (que también es periodista) y Jorge Viale, quienes fueron privados de su libertad junto al periodista de Fm Cardales, Sebastián Vargas.

https://twitter.com/anabelpomar/status/1613347022484000769 Hoy, intentando desplegar ésta bandera, @alferdez con @DiegoEduNanni ordenaron mi detención ilegal por 4 hs, junto a 2 compañeros, y a un periodista que registraba el abuso policial y la represión

Nos procesaron a los 4

Esta es la bandera#bastadeagrotoxicos#bastadevenenos pic.twitter.com/RGkoaDTWjA — Anabel Pomar (@anabelpomar) January 12, 2023

"Durante la visita presidencial para la inauguración del nuevo centro modular de salud los vecinos y vecinas de Exaltación Salud desplegaron una pancarta reclamando el uso desmedido de agrotóxicos sobre nuestro pueblo. Personal de Seguridad procedió a detener de manera totalmente arbitraria y violenta a 4 personas entre ellos a 1 persona de Fm Los Cardales quien se encontraba en calidad de prensa y al querer registrar los hechos también fue aprendido. Ellos se encuentran demorados en la subcomisaria 1 de cardales sin respuestas sobre cuando serán liberados ni los motivos de la detención y tal violencia", escribió FM Cardales en las redes sociales.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCnR_K_wrK81%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABACNGilcnBu0AZCQm6wcdnUDc5JrHEZAw2ppO3xj62pzaZBdl14mpZC1IfAo9ILA0uk9DKr5qdKPAz5fS17GfZBSwSFCPuGnvYpqhZCKxFZCguKRvEo8EKallAzU9OdpOqVP1qZBR7rUVgoAxuV0ZAzL43iUZAvYdu1GWiSv57hzwVcpreuWDt5HOsZD View this post on Instagram A post shared by Fm Los Cardales 104.9 (@fm.loscardales)

Según publicó LaVaca.org, el hecho ocurrió a las 11.45 y las cuatro personas detenidas fueron liberadas cerca de las 17, cuando el abogado Fabián Maggi ya había presentado un hábeas corpus ante el juzgado Nº 2 de Garantías de Campana a cargo del juez Julio Andrés Grassi.

“Durante casi cuatro horas estuvimos ilegal y arbitrariamente detenidos sin que nos comunicaran cuál era el cargo o la acusación, frente a lo que fue un reclamo totalmente silencioso y pacífico ” explicó Anabel Pomar a lavaca. " Lo que nos dijo la policía local de Los Cardales es que la orden de actuar provino de la custodia presidencial. No sé si es cierto, pero es lo que nos dijeron ”, agregó.

“Desplegamos nuestra bandera sin gritar, sin hacer nada. Nadie le gritó al Presidente. Estábamos incluso más allá de las vallas del acto. Cuando vieron la bandera hubo gente de seguridad de civil que se acercó, nos la arrancaron y nos quisieron echar. Como nos querían sacar por la fuerza hubo gritos, pero no resistencia a la autoridad ni nada de eso”, relató Pomar.

¿Cómo siguió el episodio? “Agarramos la bandera para irnos, y nos empezaron a acompañar, una cuadra más adelante, ya estábamos a más de cien metros del acto, aparecieron más policías bonaerenses y patrulleros. Querían detenernos, preguntamos por qué, se generó una situación tensa. Les dijimos: ‘cálmense, lo nuestro es pacífico, es un derecho democrático a la libertad de expresión’”.

Relata Anabel que Sebastián Vargas, el periodista de FM Cardales que cubría el acto, se acercó y comenzó a filmar la acción policial. “Me agarraron de las muñecas y yo les gritaba: ‘a mí no me toques’. Ni siquiera había policías mujeres, pedí que me dijeran por qué me detenían y ni contestaban. Fue una violencia total. Pero como Vargas estaba filmando también fue detenido, le pegaron y le sacaron el celular”.

https://twitter.com/prensaobrera/status/1613252830013308929 Reprimen y detienen a vecinos y periodistas en Exaltación de la Cruzhttps://t.co/QBzv5sXr8O — Prensa Obrera (@prensaobrera) January 11, 2023

Los detenidos fueron llevados a la Subestación de Policía Comunal de Los Cardales. “Allí nos dijeron que habían recibido la orden de parte de la propia seguridad de Presidencia. Pero durante casi cuatro horas no nos comunicaron de qué nos acusaban”.

Las cuatro personas detenidas están procesadas por “resistencia a la autoridad”. “Es el único cargo que se menciona como imputación, totalmente falso. Pero además en el relato del acta que nos hicieron firmar para liberarnos se mencionan situaciones también falsas, que no aceptamos absolutamente, llegando a decir que estaba en riesgo la seguridad de Presidente ”, se quejó Pomar.

“Sumada a la ilegal participación policial se suma la actuación del Ministerio Público Fiscal, que puso el caso en manos del fiscal Juan Manuel Esperante a quien denunciamos hace más de un año por incumplimiento de los deberes de funcionario público justamente por el tema de las fumigaciones en Exaltación de la Cruz. Eso sería suficiente como para que se excuse. Pero no solo no lo hizo, sino que imputó a cuatro personas por resistencia a la autoridad”, dijo el abogado Fabián Maggi.

