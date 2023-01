Abrupto final de Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley

Solo unos días antes de eso, estuvo en Memphis, Tennessee, en Graceland, la mansión donde vivía Elvis, para celebrar el aniversario del nacimiento de su padre el 8 de enero.

Elvis y Priscilla Presley se separaron en 1972 cuando su hija tenía 4 años, y ella solo tenía 9 cuando su padre murió en 1977. Tenía 42 años.

LISA-MARIE and ELVIS PRESLEY, SPECIAL DUETS ! --) Don't Cry Daddy (410)

De adolescente tuvo problemas con las drogas, lo que provocó que su madre la enviara a una serie de escuelas privadas, incluido un internado en Ojai. Lisa Marie Presley señaló a Los Angeles Times en 2003 que cuando era niña, "era una especie de niña solitaria, melancólica y extraña".

“Tuve un modo autodestructivo real por un tiempo”, dijo ella. “Realmente nunca encajé en la escuela. Realmente no tenía ninguna dirección”.

También fue la eventual única heredera de la herencia de Elvis, así como de su extensa mansión Graceland en Memphis, Tennessee. Sin embargo, el legado poderoso y siempre inminente de su padre no la alejó de su deseo de seguir una carrera en la música por derecho propio.

Lisa Marie Presley lanzó su carrera en 2003 con un álbum de estudio debut, "To Whom It May Concern", que alcanzó el número 5 en la lista de álbumes Billboard 200 y fue certificado oro ese verano. Escribió casi todas las letras del álbum y coescribió todas las melodías.

En ese momento, Lisa Marie Presley le dijo a Larry King que tenía que “estacionar” los sentimientos de presión y comparación con su legendario padre cantante.

“Si hubiera estado pensando en eso, preocupándome por eso, lo cual tuve durante mucho tiempo, nunca habría hecho lo que estaba de forma innata en mi corazón, en mi alma”, dijo. “Así que tuve que dejar de preocuparme por eso, de lo contrario sería demasiado intimidante”.

También por la misma época, Lisa Marie Presley reflexionó sobre si su nombre famoso era un obstáculo o una ayuda, y le dijo a Playboy que ella no "pidió a los tabloides que me persiguieran todas las semanas".

Pero, agregó, ella "nunca recuperaría ninguna parte de quién soy o de dónde vengo".

“Nunca querría ser parte de nada más”, dijo. “Me siento honrado y orgulloso de mi familia y mi papá”.

Ese primer disco fue seguido por 2 álbumes adicionales, "Now What" (2005) y "Storm & Grace" (2012).

Lisa Marie Presley se casó 4 veces. Entre ellos, el cantante Michael Jackson y el actor Nicolas Cage.

Tambien el músico Danny Keough en 1988, con quien tuvo una hija, Riley Keough, y un hijo, Benjamin Storm Keough.

Lisa Marie Presley - Lights Out

La pareja se divorció en mayo de 1994 y aproximadamente tres semanas después, Lisa Marie Presley se casó con Jackson en una ceremonia que fue noticia en todo el mundo.

En la ceremonia de premiación de los Globos de Oro en Los Ángeles, 2 días antes de que fuera hospitalizada y muriese, ella felicitó al actor Austin Butler cuando ganó el premio al Mejor Actor en una película dramática por su interpretación del Rey.

Presley elogió a Butler por su actuación y dijo : “Realmente no sabía qué hacer conmigo mismo después de verla. Tuve que tomarme como cinco días para procesarlo porque era tan increíble, tan acertado y tan auténtico”.

John Travolta dijo en Instagram: “Lisa, niña, lo siento mucho. Te extrañaré pero sé que te volveré a ver. Mi amor y mi corazón están con Riley, Priscilla, Harper y Finley”.

Rita Wilson, actriz y esposa de la estrella de Elvis Tom Hanks, dijo: “Nuestros corazones están rotos con el repentino e impactante fallecimiento de Lisa Marie Presley esta noche. Tom y yo habíamos pasado algún tiempo con la familia durante la gira promocional de la película de Elvis. Lisa Marie fue tan honesta y directa, vulnerable, en un estado de anticipación por la película. Ella habló tan elocuentemente sobre su padre”.

Brian Wilson de los Beach Boys tuiteó: “Es difícil de aceptar cuando muere alguien tan joven y lleno de vida. Me siento tan mal por Lisa Marie y deseo lo mejor para sus hijos y su familia”.

Bette Midler dijo: “Estoy en estado de shock. Tan hermosa y con solo 54 años; en realidad no puedo comprenderlo”.

Presley había escrito recientemente un ensayo publicado en People sobre "la horrible realidad" de su dolor tras la muerte por suicidio de su hijo Benjamin Keough en 2020. Presley también es madre del actor Riley Keough y de dos hijas gemelas.

"He lidiado con la muerte, el dolor y la pérdida desde que tenía 9 años. He tenido más que nadie en mi vida y de alguna manera, he llegado hasta aquí”, escribió en agosto.