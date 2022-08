Poco sexo con Priscilla, mucho en Hollywood: Elvis Presley

presley3.jpg Priscilla y Elvis Presley.

Según la biografía 'Down at the End of Lonely Street: The Life and Death of Elvis Presley', de Peter Harry Brown y Pat H. Broeske, Alberta Holman, muy cercana a la madre de Presley, Gladys, confrontó a Presley antes de la boda.

Ella dijo haberlo encontrado llorando y le preguntó por qué no la cancelaba y él le respondió: "No tengo otra opción", según el libro.

Hubo rumores de que el padre de Priscilla había amenazado a Elvis con denunciarlo por haber cruzado fronteras estatales con una menor de edad.

Elvis fue conocido por sus numerosos romances a lo largo de su carrera, especialmente con sus coprotagonistas de cine. Por ejemplo, con la actriz Ann Margret, durante la filmación de 'Viva Las Vegas', vínculo que ya llevaba 1 año cuando llegó a los medios de comunicación.

Después de que Elvis llevó a Priscilla a 'Graceland', en 1963, comenzó a distanciarse de ella.

El coronel Parker pensó que la mejor manera de ganar dinero era la 'gran pantalla', y Presley se instaló en Hollywood.

Priscilla se quedó en Memphis. La distancia entre ellos se convirtió en un problema en su relación.

"La mayor parte del tiempo me quedé en Memphis y ocupé mi tiempo en el estudio de baile", recordó.

En una entrevista que le hizo Barbara Walters, Priscilla confesó el escaso sexo con Presley: "Hubo un acuerdo que hizo consigo mismo de que la mujer que decidiera tomar como esposa la mantendría así hasta que se casara con ella" (N. de la R.: virgen hasta el matrimonio). Y ya casados, Presley se fue a Hollywood.

presley.jpg Los Presley: Elvis, Priscilla y Lisa Marie.

El funeral

Todo esto se recuerda por el nuevo aniversario de la muerte de Presley y un éxito de taquilla que es la película 'Elvis'. El funeral de Elvis Presley fue en Memphis, Tennessee; 18/08/1977: 80.000 fans a las puertas de su casa, 'Graceland'.

Presley fue enterrado junto a su madre, Gladys Love, en el cementerio de Forest Hill, en un mausoleo de mármol, y su residencia fue convertida en museo.

La muerte de Presley, el 16/08/1977, fue conmocionante ordenó a 300 soldados de la Guardia Nacional que se dirigieran a Memphis para mantener el orden.

Todos los edificios de la ciudad bajaron sus banderas a media asta.

Elvis fue embalsamado en la Funeraria Memphis y regresó a Graceland el 17/08/1977, donde se instaló en el vestíbulo una vista pública del ataúd, ordenada por el padre de Elvis, Vernon.

El pastor de la Iglesia de Cristo, de Wooddale, C.W. Bradley, habló en la ceremonia; igual que el comediante Jackie Kahane, quien a menudo abría los espectáculos de Elvis. Veteranos de las giras de Elvis, J.D. Sumner and the Stamps, The Statesmen y Kathy Westmoreland, interpretaron algunos de los himnos favoritos de Elvis, incluido 'Padre Celestial'.

A finales de agosto de aquel año, un ladrón intentó robar el cuerpo de Elvis. Los ataúdes de él y su madre fueron trasladados al Jardín de Meditación, en 'Graceland' en octubre de 1977.

¿POR QUÉ MURIÓ ELVIS PRESLEY?

Góspel

Otra curiosidad: Elvis Presley aseguraba ser devoto cristiano. ¿Esto es para recuperar su imagen pública, sometida a un fuerte desgaste por el abuso de drogas, alcohol y mujeres?

“He leído muchas biografías de personas cercanas a él que decían que Elvis siempre estaba en conflicto con Dios”, escribió Mark Macias, en 'The King: The Final Hours', una obra para teatro.

“Él quería dar su talento a Dios, pero el mundo era demasiado tentador como para resistirse”.

La relación de Elvis con Dios comenzó temprano. Él y su familia asistían a la Iglesia de la Primera Asamblea de Dios en Tupelo, Mississippi.

Fue bautizado 2 veces cuando era niño, una vez en Tupelo y otra vez cuando era adolescente por un pastor pentecostal en Memphis (y fue bautizado una 3ra. vez, ya muerto, por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones).

“Creo en la Biblia”, dijo en una ocasión. “Creo que todo lo bueno proviene de Dios. No creo que yo cantara como canto si Dios no hubiera querido que lo hiciera”.

Lisa Marie Presley, la hija de Elvis, dijo que el góspel (música cristiana creada por los esclavos afroestadounidenses) era “sin duda” el género musical favorito de su padre. “Parecía estar más apasionado y en paz cuando cantaba góspel”, escribió en un texto para 'Where No One Stands Alone', álbum de grabaciones de góspel de Elvis publicado en forma póstuma.

En el documental de 1972, 'Elvis On Tour', Elvis afirmó que el góspel era una fuente constante de consuelo.

“Hacemos 2 shows por noche durante 5 semanas (en Las Vegas)”, dijo. “Muchas veces subimos y cantamos hasta el amanecer, canciones de góspel. Crecimos con (el góspel). Más o menos te tranquiliza la mente”.

En el libro de Peter Guralnick, 'Careless Love: The Unmaking of Elvis Presley', un relato de sus últimas 2 décadas de vida, se cuenta que sus últimos meses los pasó casi a solas, con la única compañía de una serie de libros de espiritualidad.

“Todo lo que quiero es saber la verdad, conocer y experimentar a Dios”, declaró una vez, según afirma Christian Today. “Soy un buscador, esa es mi esencia”.

“El aislamiento suscita el abuso de drogas”, aseveró el difunto músico Tom Petty en el documental biográfico de 2 partes de HBO, 'Elvis Presley: The Searcher'.

“Debió de sentirse muy solo, eso lo sabemos. Hay un punto en el que tienes éxito y te vuelves muy rico, y llega un día en el que te das cuenta que nada de eso te hará feliz. Él sabía que tenía que encontrar algo, pero creo que se rindió”.

