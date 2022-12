2022: Argentina campeón de la grieta y de la política banalizada

Pero la demostración más reciente de la vigencia de la grieta acaso sea la decisión de Alberto Fernández de desconocer el fallo de la Corte Suprema que le obliga a devolverle puntos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires; ya le costó 2 denuncias en la justicia pena de parte de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y de dirigentes de Republicanos Unidos, ambas fuerzas integrantes de Juntos por el Cambio. Solo un capítulo más de le feroz guerra entre el kirchnerismo y el Poder Judicial.

En aquellas presentaciones judiciales denunciaron por los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad al ministro de Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro; al jefe de gabinete, Juan Manzur; al ministro de Economía, Sergio Massa, y al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich; funcionarios que le pidieron al gobierno no acatar el fallo de uno de los poderes más importantes la republica.

Abismo entre FdT y JxC

Uno de los hechos más desgraciados para la política de este año que quedará grabado en la memoria colectiva del país por un largo tiempo fue el fallido intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Muchos crédulos pensaron también que el acontecimiento sería otro motivo de unión nacional, sin embargo a partir de ese momento la grieta se profundizó aún más. Las mayores fuerzas políticas del país tenían la oportunidad de generar nuevos acuerdos para una mejor convivencia democrática pero en lugar de eso extremaron sus posiciones y se refugiaron en sus núcleos duros.

El FdT y la propia Cristina, a través de sus operadores mediáticos y el aparato de medios oficialistas quisieron instalar que miembros de JxC habían participado del frustrado atentado. Tal vez, entre tanta sobreinformación se haya perdido, pero el 22/10 la vicepresidenta Cristina Kirchner recomendó en sus redes un artículo de Página 12 que denunciaba las presuntas "mentiras" alrededor del intento de asesinato que sufrió. Allí apuntó contra la “responsabilidad evidente” y el “silencio cómplice” del “macrismo”, profundizando la grieta que no cesa.

image.png Instante en que CFK se salva de la muerte, 1 de septiembre 2022.

El ministro del Interior “Wado” de Pedro intentó durante el año mostrar a una Cámpora dialoguista y conciliadora (convocación en la misa K en Luján) pero las acciones extremistas de aquella institución lo desmintieron.

Mientras tanto la crisis inflacionaria seguía y la pobreza se consolidaba. La manera que tanto JxC como el FdT tuvieron de resolver la tribulación del pueblo fue enredarse en vacías discusiones y profundizar la grieta externa e interna.

Más allá de la polarización, ambas fuerzas sufrieron luchas de poder internas interminables y prejuiciosas para política. Las propuestas de programas de gobierno de JxC brillaron por su ausencia, en cambio, decidieron llenar esa vaciedad con sus peleas feroces partidarias. Desde Urgente24, se nombró alguna vez al partido opositor como la “coalición de las apariencias”.

Las cumbres de JXC, con las ausencias de Macri y Larreta, evidencian que los dirigentes, en lugar de abocarse a construir una coalición de gobierno, ocuparon la agenda política con una vaga coalición electoral que refleja la tediosa e irresoluble lucha de poder interna del espacio.

Es innecesario replicar todas los detalles de aquellas contiendas, si apenas se las nombra: las fuertes acusaciones de la titular Elisa Carrió por supuestos negociados políticos de algunos de sus socios e JxC con el ministro de Economía Sergio Massa: Rogelio Frigerio, el presidente del bloque opositor de diputados Cristián Ritondo, el expresidente de la cámara de senadores Emilio Monzó, el diputado Gerardo Milman y los radicales Facundo Manes y Gerardo Morales; los cruces frecuentes entre el presidente nacional de al UCR y el fundador del Pro Mauricio Macri, fruto de una enemistad evidente y los masivos vituperios de Patricia Bullrich contra el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

image.png JxC: coalición de las apariencias.

Por su parte, la coalición oficialista expuso su profunda grieta interna en los numerosos cambios en el gabinete y renuncias polémicas por la deficiencia de gestión frente a la crisis y en los actos aislados de CFK y Alberto. En los que compartieron, se evidenció la unión fingida del gobierno. “Te pido que uses la lapicera, Alberto”; "Funcionarios que no funcionan".

También, de carácter más simbólico, la fragmentación del peronismo reflejada en los múltiples festejos por el Día de la Lealtad, hecho sin precedentes. La fecha mítica del peronismo que históricamente aunaba todas sus diversas vertientes no contó con el presidente de la Nación Alberto Fernández. Sin embargo, su ausencia en calidad de jefe de estado sorprendió apenas; asombró en calidad de presidente del PJ Nacional. Su nivel de protagonismo en el peronismo es casi tan inferior como en el gobierno; un Alberto completamente aislado y desconectado.

Todas estas circunstancias y hechos banales exhibieron a un oficialismo con claras crisis de gobernabilidad y una oposición sin respuestas. ¿Cómo confiar en la unidad y futuro de un espacio, que supuestamente presume tener programas de gobierno, si los máximos referentes se entretienen criticándose en duros términos el uno al otro?

Estos acontecimientos evidenciaron que la naturaleza de las coaliciones políticas argentinas son meramente electorales y no de gobierno. Son coaliciones oportunistas, temporales y circunstanciales. Una vez que cada uno recibe o no lo que arregló con el otro, la alianza política cesa y empiezan las peleas por el liderazgo, por las candidaturas y el griterío interno.

Un relevante informe de Zubán Córdoba de septiembre, reveló que el 71% de los argentinos reclamaban a la dirigencia política un acuerdo democrático entre las mayores fuerzas políticas del país FdT y JxC y expresan su hartazgo con la grieta, profundizada a partir del atentado fallido a CFK.

El estudió destacó el hartazgo creciente hacia la dirigencia política, sobre todo en lo que a la grieta se refiere. Porque la polarización es tan honda que ya no se discuten apreciaciones políticas sino que se pone en cuestionamiento la violencia y la peligrosidad del partido opositor. Las facciones políticas ya no son contrincantes sino enemigas. En los discursos no hay propuestas solo reproches.

Mientras, la sociedad, acéfala de representantes, se hunde cada vez más en la miseria y pobreza. Se consolida un fenómeno gravísimo para la democracia representativa: la grieta entre la clase dirigente y los ciudadanos.

La severa crisis económica y política que sufre el país, la incapacidad del gobierno para manejarla y las continuas luchas de poder internas y externas en los principales partidos políticos FdT y JxC generaron una escenario de hartazgo total en la sociedad argentina hacia la clase política.

Fastidiada, anhela que al menos un partido, en vez de concentrarse en sus propias candidaturas y ambiciones, proponga y formule políticas coherentes para resolver los problemas inflacionarios y sociales. El más optimista confiará en que todo cambiará, pero para ello es necesario una reforma estructural y líderes disruptivos con nuevas propuestas. ¿Lo encontrará en el futuro?

