En 2022 ¿Podemos hablar de una Feliz Navidad?

0000508029.jpg El grupo tuvo su propio dólar

Dólar con varios apodos

El tipo de cambio mayorista comenzó el año en apenas $103 y acumuló una suba cercana al 70%, pero en los últimos meses, la suba del tipo de cambio se aceleró conforme lo hizo la inflación, el acceso a la divisa fue haciéndose cada vez más estrecho incluso para la industria.

De modo que los dólares financieros fueron tomando más protagonismo y registraron un aumento promedio del 60%. Pero en el camino, aparecieron los tipos de cambio especiales: “dólar Qatar”, “dólar Coldplay” y el “dólar soja”.

Los resultados superaron las expectativas del gobierno y se registró un récord de liquidaciones de divisas, el Banco Central pudo comprar US$5.062 millones. Además, el fisco cuadruplicó su recaudación por derechos de exportación. Una jugada que le permitió al Gobierno acercase a la meta de acumulación de Reservas Internacionales y achicar (temporalmente) el déficit.u

massa-mirgor.webp El ministro Sergio Massa optó ir paso a paso en modo gradual

Sergio Massa logró resultados

En materia fiscal, desde la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, se frenó la expansión del gasto público, que durante el primer semestre creció marcadamente, y en los últimos meses comenzó una leve tendencia bajista, aunque partiendo de niveles muy altos. En este área, el ahorro del Estado, por ejemplo en subsidios, será mayormente visible en 2023 para cuando se espera una reducción 0,2p.p. en comparación con el 2021, situándose en 2,8% del PBI.

El analista resalta que la desaceleración en el gasto contribuyó a una menor dependencia de las transferencias del Banco Central para financiar el Tesoro, y por lo tanto, disminuir el ritmo de emisión monetaria. La desaceleración fue uno de los factores que explica la baja en la inflación de noviembre. El otro elemento clave fue la suba de tasas.

Como tal 2022 fue un año extremadamente complejo, lleno de dificultades. Algunas ya estaban y otras surgieron en la medida que se intentan arreglar las previas. El próximo año tendrá un componente especial ya que habrá elecciones presidenciales en un contexto inflacionario que se espera hacia la baja. como se vio en noviembre.

"Lo que vivimos estos días, permitió sedar la difícil situación que estamos atravesando como país esperamos que esa unión y el clima de alegría sean los precedentes de lo que puede ser Argentina a partir de un cambio que nos lleve a un sendero de estabilidad, crecimiento y mejores condiciones de vida". Reflexiona Lautaro Moschet.

juan-llach-20220623-1375988.jpg Juan José Llach economista director de la escuela de negocios del IAE

Cómo lo ven desde IAE

"Seguimos pensando que la inflación se irá acotando gradualmente, y lo más probable es que tendremos una desaceleración moderada de la economía global". Aseguró el economista Juan José Llach, profesor emérito del IAE Business School, en una de las actividades de fin de año que realizó la escuela de negocios que dirige.

El especialista señaló que "bajar la inflación y consumir más energías verdes podría ser en ese orden el módico precio de la amenazante crisis global”, aunque todo estará sujeto a la intensidad de la guerra en curso.

En esa línea se expresaron los economistas integrantes de IAE. quienes advirtieron sobre una baja en la actividad económica global, descenso de la inflación local y necesidad de reformas estructurales para el país.

Así las cosas Llach, quien en su extensa trayectoria pública fungió como viceministro de Economía del gobierno de Carlos Menem y ministro de Educación de la Alianza, concluyó que “el contexto global está ayudando, por ahora, a la Argentina, fundamentalmente por el precio de los granos. Y lo propio ocurriría con los combustibles si Vaca Muerta estuviera funcionando a full”.

La Argentina que leyó el IERAL

Desde la Fundación Mediterránea, via el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) la Argentina, en términos globales, mostró un mejor 2022 en comparación al año anterior, pero con signos de estancamiento comportamiento que observa en casi todos los indicadores sectoriales, excepto en la minería (que incluye la extracción petrolera, con buen desempeño en Vaca Muerta) y en cierta media con recuperación heterogénea.

Comparando con el nivel previo a la pandemia, también quedó mejor posicionada la industria, gracias a los proveedores de sectores exportadores (maquinarias agrícolas) y a los sustitutos de importación (indumentaria, autos). Sorprenden los servicios a empresas, con mayor empleo contratado.

En cambio, están por debajo “Hoteles y restaurantes” y “Transporte”, sectores que se vieron fuertemente afectados por la pandemia, y que todavía les falta para alcanzar los niveles anteriores.

El IERAL observó que, conforme los datos nacionales, que el comercio global muestra que está por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Pero en el desagregando por rubros del sector, no se nota el mismo fenómeno en las ventas. Quizá la mejor performance global se explique por una recuperación en los márgenes de ganancias (que eran bajos en 2019, debido a la recesión). acotan los analistas.

vaca-te-mira.jpg La relativa suba del precio de la carne limitó el índice de precios al consumidor

Carne e inflación - Ecolatina

El dato curioso surge del trabajo que realizó la consultora Ecolatina muy probablemente para sectores relacionados con el campo. La entidad sostiene que en 2022 el consumo en Argentina rondó los 48 kg per cápita por año, registro que si bien resulta muy inferior al promedio histórico, se encuentra en los niveles más bajos en 100 años.

Aunque no pareciera importante el indicador tiene su correlato en dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) -y al interior del rubro Alimentos en particular-: su peso es de casi 5% en el IPC y representa el 15% dentro de Alimentos y bebidas, por lo que el impacto de las variaciones de su precio sobre el gasto de las familias no es menor.

En este sentido, en el último semestre de 2022 se registró un claro abaratamiento en el valor de la carne, en fuerte contraste con lo sucedido en 2020 y 2021.

De acuerdo al relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en noviembre el precio minorista promedio de la carne vacuna en el AMBA volvió a caer en términos reales por sexto mes consecutivo, resultando 25% más barata que en mayo y 20% más económica que un año atrás.

Resulta curioso pero el menor dinamismo en el precio de la carne vacuna fue clave para evitar un mayor incremento del IPC, siendo uno de los principales factores que contribuyeron a que la inflación perforara el 5% en noviembre.

Según el IPC GBA Ecolatina, hasta noviembre la carne promedió un aumento mensual del 3,7%, cuando la media para el índice general fue de 5,9%. Más aun, mirando los últimos seis meses el promedio fue de 2,2%, 4,4 puntos porcentuales por debajo del promedio general para el mismo período.

De hecho, la menor gravitación del precio de la carne tiene un impacto progresivo, puesto que los hogares de menores recursos destinan una mayor proporción de sus recursos a su ingesta.

Para ilustrar este punto basta decir que mientras que en la canasta del 10% de los hogares de menores ingresos la carne vacuna explica casi 8% del total, en el 10% de las familias de mayores recursos este peso se reduce a algo más del 2%.

Si bien en los últimos meses de 2022 los precios al consumidor de la carne vacuna logrando una mejor perfomance, en 5 meses en recuperación, la relación Carne/Hacienda promedia un 2022 un mínimos históricos (5% inferior a la media de los últimos 10 años), peor aún con la reciente recomposición el “salario cárnico” es casi 10% inferior a 2020.

Guste o no es la Argentina que va camino hacia un fin de año no carente de sobresaltos judiciales, y con un billete verde (el que muchos buscan como reserva de valor), que no dejó de subir en diciembre. Otra vez el país nos sorprende con un final abierto por eso vale preguntarse... ¿podemos hablar de una feliz navidad?. Cada uno tendrá su respuesta.

