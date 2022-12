Pero antes de que llegaran esos días, Moreau fue electa por sus pares en reemplazo de Massa y se convirtió en la primera mujer en presidir la Cámara baja nacional.

Pero Juntos por el Cambio y del Frente de Izquierda se abstuvieron en la votación para elegir a Moreau mientras que La Libertad Avanza se manifestó en contra.

En el caso de JxC mencionaron cuando Moreau puso “trabas” para la llegada de vacunas de Pfizer contra el coronavirus y “avaló” la sesión de las "14 toneladas de piedras" durante el debate por la reforma previsional en la presidencia de Macri.

En su primer discurso, la flamante presidenta, prometió “administrar los disensos y buscar los consensos que la sociedad espera de nosotros en un momento tan particular”.

“Soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer. Me genera un orgullo extra ser la primera mujer presidenta de la Cámara -afirmó Moreau-. No se confundan, no voy a gobernar esta Cámara por mis hormonas. Lo voy a hacer con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas”, agregó en otro de los tramos más salientes de su alocución.

No elección

La gestión de Moreau empezó a tener tropiezos y críticas tanto desde la oposición como desde el propio oficialismo y se hacían evidentes las dificultades para llevar adelante las negociaciones por las leyes que reclamaba el Gobierno nacional.

Sin embargo, logró realizar 7 sesiones donde se pudieron aprobar iniciativas como el Registro de Deudores Alimentarios, la Lengua de Señas y la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores de la salud cuando hacen su quinta guardia, el Alcohol Cero, la creación de un Plan Federal de Capacitación para funcionarios sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y la expropiación del edificio de Cromañón para construir un Museo de la Memoria.

moreau presidenta.jpg Cecilia Moreau y un difícil fin de año legislativo.

Pero todo estalló a fines de noviembre cuando decidió suspender la resolución para tomarle juramento a los 4 diputados que integrarían el Consejo de la Magistratura, en una maniobra que quedó en sintonía con la estrategia de Cristina Kirchner en el Senado, desde donde impulsó la reforma de ese cuerpo y la ampliación de la Corte, sin éxito en Diputados.

Antes, Sergio Massa había logrado con éxito tomar distancia de la agenda judicial de CFK, pero Moreau revirtió esa tendencia a partir del fallo del juez Martín Cormick que decidió suspender la designación de la opositora radical Roxana Reyes –y los demás candidatos- a partir de un pedido de apelación que hizo el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez.

Desde la oposición dijeron que no había motivos para suspender la resolución porque Moreau apeló el fallo de Cormick y agregaron que la decisión de Moreau era contradictoria y estaba en línea con Cristina Kirchner y su supuesta intención de obstaculizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, imposibilitando la jura de los consejeros.

La decisión de Moreau no podía caer en el peor momento para ella ya que el rechazo opositor ocurrió el día anterior a la elección de autoridades de la Cámara baja.

Moreau no fue electa presidenta en la denominada Sesión Preparatoria –que se celebra los 1ro de diciembre de cada año-, donde el pleno elige a su presidente y demás autoridades, sino en una sesión especial por renuncia de Massa.

En los hechos, el 1ro de diciembre buscaba su reelección, pero simbólicamente era importante su elección en el marco del procedimiento legislativo y de la sesión Preparatoria que tiene como solo propósito el acuerdo mayoritario sobre quiénes serán las máximas autoridades y representantes de los legisladores por 1 año.

Con el antecedente del Consejo de la Magistratura, la oposición no dio quorum para elegir a Moreau –y al resto de las autoridades- y la sesión preparatoria se cayó, aunque por el reglamento la diputada seguirá presidiendo el pleno.

Escándalo

Después de fracasar la sesión preparatoria, el Frente de Todos pretendía sesionar el mismo día con tema consensuados con la oposición. Pero ante la falta de consenso y una prórroga irregular de la convocatoria por parte del oficialismo, se exacerbaron los ánimos en Juntos por el Cambio, cuyos legisladores ingresar al recinto una vez conformado el quorum para invalidar la sesión con gritos y golpes en las bancas.

La respuesta desde la bancada del FdT no se hizo esperar, los ánimos se caldearon, los diputados se levantaron de sus bancas para increparse frente al estrado de la Presidencia y sin poder reencauzar el debate, Moreau tuvo que levantar la sesión.

escandalo.jpg La escandalosa sesión del 1ro de diciembre con Moreau intentando mediar entre los diputados.

Este miércoles (21/12) el Frente de Todos hizo otro intento para sesionar, también con temas consensuados.

Pero JxC mantuvo su actitud de rechazo a facilitar el quorum, con lo cual el FdT incluyó en el temario la Ley de Alquileres, a fin de convencer a la oposición de bajar al recinto, ya que venía reclamando debatir los cambios a esa normativa. Tampoco logró hacer cambiar la opinión de los opositores con esto, y la sesión fracasó.

A una semana de que termine la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso, nada hace suponer que Moreau logre que Diputados vuelva a sesionar.

Pero podría tener revancha si hay sesiones extraordinarias para aprobar el blanqueo que pide Sergio Massa en el marco del acuerdo con USA por el intercambio de información tributaria, algo que va en sintonía con el blanqueo que Mauricio Macri implementó en su momento y que podría ayudar a acercar posiciones con JxC.

