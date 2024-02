2 meses de Javier Milei, entre Andrés Malamud, Massa y Macri

Existía un hartazgo del neoperonismo/post peronismo, un frenesí de la Grieta y la promesa de arrasar con todo. Esto le pareció fascinante a un universo social importante. Del otro lado, Massa nunca supo limitar/interrumpir su vínculo con los K. Su dependencia instaló su fragilidad y lo llevó al error de abandonar el Norte de 'Orden Fiscal'.

La Libertad Avanza todavía no tiene personería jurídica como partido político nacional -en eso trabaja 'Lule' Menem por encargo de Karina Milei, en teoría con 2025 en la mira-, y en ese momento era apenas un frente electoral heterogéneo y oportunista. Habitaban personajes diversos y hasta contradictorios. Algunos hasta peligrosos. ¿De qué 'libertad' hablaba Malamud?

Milei hizo campaña en base a 3 ejes y ninguno fue la 'libertad':

Prometió acabar con 'la Casta' -o sea los políticos tradicionales, no los empresarios conocidos que financian a los políticos tradicionales, y al propio Milei-; Prometió la 'dolarización', o sea eliminar la devaluada moneda argentina, y promocionó el ensueño de tener billetes verdiblancos en el bolsillo; y Prometió dinamitar el Banco Central de la República Argentina.

¿Erró Malamud en su percepción de Milei?

Embed Y solo quedan dos https://t.co/OJ4xMLwmvH pic.twitter.com/1rvKhRMVOx — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 9, 2024

Ignorantes

La hipótesis de 'libertad' fue la consigna que se inventó la clase media que no había elegido a Milei en la 1ra. vuelta para tragarse 'el sapo del balotaje'.

La idea de 'libertad' es lo que necesitaba difundir LN+ antes del balotaje, y revertir su derrota en 1ra. vuelta junto a Patricia Bullrich, por mandato de Mauricio Macri.

Queriendo o no, Malamud ayudó a consolidar esa ficción/engaño/espejismo.

Loco vs. Genio

Ahora Malamud dice, acerca de Milei:

"Parece querer demostrar que en cualquier momento se le salta la cadena, es lo que se llama la credibilidad de loco. (...) En el juego de la gallina vos tenés que demostrar que sos más loco, para que el otro frene antes porque sino te choca. Milei quiere hacer creer que está dispuesto a morir para ganar. No le creo, es muy riesgoso, porque acá lo que choca es la democracia y la Argentina".

En el 1er. capítulo de la 2da. temporada de 'Yellowstone', un vaquero realiza una acción muy riesgosa para enlazar a un novillo díscolo.

Otro vaquero, más veterano, le dice al patrón, refiriéndose a lo que acababa de suceder: "Maldición jefe, fue una gran imprudencia".

Y la respuesta del jefe, representado por Kevin Costner, es: "Solo es imprudente si no puedes lograrlo".

Esto es lo que opina Milei, a contramarcha de lo que piensa Malamud, quizás porque nunca dialogó con Milei.

¿Cuál es la diferencia entre el loco y el genio, para Milei? El éxito o el fracaso. Por lo tanto, hasta conocer el resultado, habrá que insistir porque lo que más teme Milei es lo de loco porque significa que perdió. Y lo que más le importa -esto ya es ingresar a su historia personal- es no ser el que perdió.

Mauricio Macri

Hubo otra frase antológica de Malamud, acerca de Mauricio Macri, a quien llamó “el adulto en la sala”. Luego agregó:

“Cumplirá un rol de contención y guía para el nuevo Presidente y le ofrecerá equipos y contactos internacionales."

Hasta la fecha, en una Administración Milei con gente del PRO en todas las líneas, no aparece la 'madurez' sino que los funcionarios han adherido con jolgorio a la estudiantina que resulta la experiencia presente del Ejecutivo.

Es más: Macri involucró a Milei en su derrota en las elecciones en el Club Atlético Boca Juniors, y Macri posteó respaldando el transitorio triunfo de la votación en general de la Ley Ómnibus. Macri estaba entusiasmado con el mamotreto del estudio Bruchou & Funes de Rioja + Federico Sturzenegger.

Embed Hoy es un día muy importante porque se va a votar una ley fundamental para comenzar un cambio en la Argentina. Por eso apoyo la ley que presentó el gobierno. Al mismo tiempo, hoy vamos a poder ver a dos grupos en acción: los que se empeñan en mantener sus privilegios buscando… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 31, 2024

La mayoría de los políticos de 'la Casta' ya conocían el final de la historia. Cualquiera lo veía. Hasta Urgente24 lo anticipó. Pero Macri demostró estar ¿fuera de estado? ¿viejo? ¿desinformado? ¿comprometido en exceso con Milei?

Entonces, la solidaridad con Milei, de espaldas al Congreso.

Embed Una vez más, como pasó durante mi gobierno entre 2015 y 2019, una parte de la política que decía estar comprometida con hacer una Argentina distinta, vota en contra al llegar al recinto. Impide, traba y retrocede. Pero a no aflojar: la gran mayoría de los argentinos están con el… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 7, 2024

Un recuerdo

A propósito: inevitable remontarse a aquella visita de Milei a la provincia de Mendoza. En el hall del hotel había mucha actividad. Todas las mesas estaban ocupadas. Variopinto: desde Ramiro Marra, 'Lule' y Martin Menem, Lilia Lemoine y hasta José Bonacci.

El cronista eligió una mesa en la que Carlos Kikuchi hablaba con 2 peronistas no K. A uno de ellos, el cronista había conocido cuando el contertulio interactuaba con Guillermo Seita en beneficio de Domingo Cavallo.

Cuando Kikuchi se levantó para hablar con Rodolfo Eiben (Partido Demócrata de Córdoba), el cronista le preguntó al conocido qué andaba haciendo por ahí. La respuesta fue: "Vine a ver que carajo es esto".

La siguiente pregunta: "¿Y que te parece?". La respuesta: "Mañana es el cumple de mi hijo. Me voy en un rato".

Observación del cronista: "Pero el acto es mañana". Respuesta final: "No, yo con esto ya tengo suficiente. Es una estudiantina."

Y eso que no andaban por ahí Santiago Caputo e Iñaki Gutiérrez.... Si, a decir de Malamud, Macri es quien aportará la 'adultez', que se apure. Está llegando tarde. Tal como tituló Raúl Acosta, 'Bigote, en el diario santafecino El Litoral, "Se hizo muy tarde demasiado temprano".

Embed Vayan compilándolo, para la oportunidad política y constitucional adecuada. pic.twitter.com/dmSNubcYDA — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) February 8, 2024

Un acierto

Lo más interesante de Malamud ocurrió con Milei ya elegido porque él comprendió, en diálogo con Infobae, que habían elegido a un Presidente frágil:

Nunca antes un Presidente argentino tuvo tan poco apoyo legislativo. Los antecedentes regionales no son amables: sin escudo legislativo, los presidentes impopulares están a tiro de juicio político. (...) No alcanzan los legisladores duros del PRO para formar escudo, necesita a los blandos también. Y todos juntos no alcanzan para pasar proyectos por el Congreso. Nunca antes un Presidente argentino tuvo tan poco apoyo legislativo. Los antecedentes regionales no son amables: sin escudo legislativo, los presidentes impopulares están a tiro de juicio político. (...) No alcanzan los legisladores duros del PRO para formar escudo, necesita a los blandos también. Y todos juntos no alcanzan para pasar proyectos por el Congreso.

Impecable. ¿Y entonces, qué hacemos? Habrá que debatirlo con alguna profundidad.

Ahora bien, a Milei no le interesa lo que vaticine o analice Malamud. Por lo tanto quizás ni leyó el consejo entrelíneas: hay que construir una mayoría legislativa, y eso supone consenso. Ya se lo había dicho él a Alberto Fernández cuando lo visitó en la Quinta de Olivos, y el ex Presidente lo deslizó a un empresario cuando se marchaba hacia Ezeiza: "Quiere gobernar todo por decreto". Y Carlos Maslatón lo anticipó aquella mañana del balotaje:

Embed Domingo 19/11/2023, brunch del Hotel Alvear, el día del ballottage Milei-Massa, a 5 horas del cierre de las urnas, entrevistado por el abogado Shaw de Estrada. Mis reflexiones sobre lo que vendría. pic.twitter.com/QCMmuin5Yb — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) February 7, 2024

2 meses de Milei, quien considera que negociar es ceder, y ceder es una debilidad. Su personalidad tiene un problema con aceptar la opinión diferente del otro. Y eso está muy lejos de la idea de 'libertad'.

