16 Gobernadores (FdT) reclamaron "más Federalismo y Unidad"

PHOTO-2022-06-11-16-05-03.jpg El texto, en su versión original, con la firma de los gobernadores

Texto fundacional

Nuestro espacio no pertenece a un partido político particular o a una coalición determinada. Es un espacio que representa los intereses de nuestras provincias argentinas para defender una concepción justa y equitativa del país mediante la asignación de recursos para un desarrollo armónico y equilibrado