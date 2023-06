Uruguay se mete en una especialidad argentina (¿Es mejor?)

Uruguay comenzó, hace pocos días, a fabricar la nueva camioneta pick up de Peugeot en la región: Landtrek. La incursión uruguaya en el mercado de las pick up despertó la atención argentina no solo por la inminente llegada del nuevo producto de Stellantis, sino también por la representación de una creciente competencia con la industria del país vecino, que se suma a los jugadores del exclusivo mercado de las camionetas.