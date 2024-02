Renault reveló el regreso de un clásico mundial en Europa

Tal y como sucedió en 1972, el Renault 5 llegó para destacar como un vehículo urbano. Su nuevo diseño sigue persiguiendo la necesidad de una solución de movilidad, aunque ahora con condiciones renovadas.

No obstante, ya no se trata de un vehículo económico. Su precio de venta en Europa será de 25 mil euros, que podrían ser aún más para mercados externos.

Así, la marca de Francia sostendría el nombre pero no tendría planeado desarrollar una plataforma variable, desde donde deriven varios modelos como en su oportunidad. De esa manera, el nuevo Renault 5 tendrá la exclusividad como detalle a destacar, al menos hasta que los autos eléctricos dominen definitivamente las calles.

