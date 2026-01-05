Reconocida marca abre outlet de zapatillas y explota precios en shoppings para este 2026

¿Habrá más outlets de zapatillas de esta marca en 2026?

El cronograma de aperturas ya está definido, al menos para el primer semestre de 2026. El próximo local abrirá en el shopping DOT, con obras previstas para febrero y apertura en marzo. En paralelo, la marca llegará por primera vez al interior del país, con una tienda en Córdoba.

A esto se suma un local a la calle en una esquina estratégica como lo es Avenida Cabildo y Juramento, una zona de alto tránsito comercial. Aunque no todos los puntos serán outlets clásicos, el concepto de precios competitivos y promociones será transversal a toda la red.

outlet zapatillas

¿Cuántos locales planea abrir la marca de zapatillas en el país?

Skechers proyecta una red de entre 16 y 20 locales en la Argentina. Desde la compañía miran con atención el caso de Chile, donde la marca tiene más de 30 tiendas con una población menor.

Para la segunda mitad de 2026, el plan incluye al menos cuatro aperturas adicionales, que todavía están en etapa de negociación. La idea es combinar shoppings, locales a la calle y formatos flexibles que permitan absorber distintos perfiles de consumo.

