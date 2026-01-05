La llegada de una marca internacional de zapatillas con formato outlet volvió a agitar el mapa del consumo. La decisión de Skechers de acelerar su expansión y sumar nuevos locales, despertó expectativa entre consumidores y preocupación en la competencia. La apertura de su segundo local en el país, en el Abasto Shopping funcionó como una señal clara de que la marca apuesta fuerte y planea jugar con valores más competitivos.
INTERNACIONAL
Reconocida marca abre outlet de zapatillas y explota precios en shoppings para este 2026
Con más puntos de venta, mayor volumen y una estrategia que coquetea con el formato outlet, las zapatillas de marca van a empezar a jugar en la Argentina.
¿Qué marca de zapatillas apuesta al formato outlet en la Argentina?
La protagonista es Skechers, la firma estadounidense de calzado deportivo y urbano que en pocos meses pasó de un desembarco prudente a un plan de expansión agresivo. La marca ya había inaugurado su primer local en Unicenter y ahora sumó su segunda tienda en el Abasto, uno de los shoppings con mayor tráfico de público del país.
Detrás del desarrollo local está Grupo Blanco, que tras medir la respuesta del público decidió adelantar aperturas y diversificar formatos. Si bien no todos los locales serán outlets puros, la estrategia apunta a ofrecer zapatillas de marca con precios más accesibles, promociones constantes y alto recambio de modelos.
El nuevo local de Skechers en el Abasto Shopping tiene una superficie de 240 metros cuadrados y demandó una inversión cercana a los 500 mil dólares.
Desde la empresa reconocen que la experiencia en Unicenter superó las expectativas. Las ventas iniciales y el nivel de rotación fueron determinantes para acelerar el plan. “La recepción del público nos llevó a adelantar decisiones”, explicó Matías Blanco, presidente del grupo a cargo de la marca en la Argentina.
¿Habrá más outlets de zapatillas de esta marca en 2026?
El cronograma de aperturas ya está definido, al menos para el primer semestre de 2026. El próximo local abrirá en el shopping DOT, con obras previstas para febrero y apertura en marzo. En paralelo, la marca llegará por primera vez al interior del país, con una tienda en Córdoba.
A esto se suma un local a la calle en una esquina estratégica como lo es Avenida Cabildo y Juramento, una zona de alto tránsito comercial. Aunque no todos los puntos serán outlets clásicos, el concepto de precios competitivos y promociones será transversal a toda la red.
¿Cuántos locales planea abrir la marca de zapatillas en el país?
Skechers proyecta una red de entre 16 y 20 locales en la Argentina. Desde la compañía miran con atención el caso de Chile, donde la marca tiene más de 30 tiendas con una población menor.
Para la segunda mitad de 2026, el plan incluye al menos cuatro aperturas adicionales, que todavía están en etapa de negociación. La idea es combinar shoppings, locales a la calle y formatos flexibles que permitan absorber distintos perfiles de consumo.
