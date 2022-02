Las tendencias globales de 2022 para tener en cuenta

En 2022 tomarán más relevancia las interacciones Phyigital. Se trata de una nueva tendencia de marketing que combina experiencias físicas y digitales que componen la nueva realidad híbrida a la que nos enfrentamos en la actualidad.

Un ejemplo de esto es Amazon GO, el consumidor entra al local, escanea un códigoQR con su teléfono, compra el producto y se va sin pasar por la tradicional caja registradora y sin el uso de dinero en efectivo.

Amazon GO.jpg

Los NFT (Non Fungible Token) permiten tokenizar cualquier contenido digital por medio de un certificado de autenticidad que los identifica como activos digitales únicos, irrepetibles y no intercambiables. Innovador para muchos y controvertido para otros, los NFT comenzarán a usarse poco a poco en las estrategias de branded content.

Las cuatro principales características de los NFT es que son únicos, indivisibles, transferibles y con la capacidad de demostrar su escasez.

En Urgente24 ya mencionamos la importancia del Metaverso. Existen tres componentes principales en la evolución del metaverso: la velocidad a la que cambia la tecnología, los cambios en los comportamientos sociales y las tendencias relacionadas con este mundo.

Por otro lado, el 5G y el E-commerce serán una combinación clave en los próximos años. La gran velocidad del 5G proporcionará un aumento de ganancias en muchos negocios y en E-commerce y también permitirá una publicidad más conectada, más personalizada e interactiva. En lo que respecta a la seguridad, una red 5G generalizada permitirá añadir mejores medidas para garantizar la seguridad de las transacciones de los usuarios.

En este sentido, el formato mobile (para celulares) sigue creciendo y su presencia alcanza la del desktop (computadoras). De acuerdo con el Estudio de E-commerce 2021 publicado por IAB Spain, el ordenador se mantiene como el principal dispositivo de compra online (79%), sin embargo, pierde fuerza frente al smartphone, que continúa en aumento (59% 2021 vs. 55% 2020)

También se encuentra el foco en generar FOMO (Fear of Mising Out), que ese el miedo a perderse algo se cierne sobre el mundo de las redes sociales. El contenido efímero es un gran impulsor de la participación y las conversiones en todos los ámbitos. Para las marcas, saber generar FOMO (Fear of Missing Out, o miedo a perderse algo) alrededor de su estrategia también será importante (descuentos que solo estarán disponibles durante un Live, vídeos que solo podrás ver durante veinticuatro horas, etc…).

Por último se destacan la realidad aumentada, la realidad virtual y la preocupación respecto al impacto medioambiental del comercio electrónico. Para la sociedad y en especial para la Generación Z, el factor “entrega verde” y “producción verde” está empezando a ser determinante al tomar la decisión compra y afecta la vinculación que tengan las marcas con este tema.

La RSC (Responsabilidad Social Corporativa) fue importante en 2020 y más importante aún en 2021. En 2022, las marcas van a tener que escuchar y actuar sobre los temas sociales que más importan a sus audiencias (inclusividad, ecología, igualdad, derechos, activismo…) .