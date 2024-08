Las 1.000 caras de YPF: Petrolera rica / pobre / exitosa / deficiente

El vaso medio vacío: No importa lo que afirmen los herederos de Arthur Dehon Little y Roger B. Griffin porque objetivamente levantar la instalación en Bahía Blanca era más barato y eficiente, y es mentira que el RIGI tenga una limitación local cuando es una Ley de Nación. Por si faltara algo, desde que Altran Tecnologies cedió el control de la consultora, ya no es la de otrora.

De todos modos, YPF está surfeando en la ola de cotizaciones argentinas alcistas en Wall Street:

Embed SIGUE EL RALLY DE ACCIONES : TREPAN HASTA 6,7% EN WALL STREET $YPF $BMA $GGAL pic.twitter.com/q5qQanw45P — Juan Pablo Marino (@jpmarino79) August 30, 2024

YPF precisa encontrar un equilibrio. Hay muchos otros ejemplo del mundo bipolar en que transcurre la existencia de la empresa.

Por último: jamás creer que una buena cotización en el Nasdaq es demostración de fortaleza. La timba es timba.

