Informe Especial: Crudo, electricidad, trabajo y 'derrame' en Vaca Muerta 2025

loma campana.webp Loma Campana.

Neuquén

Pero veamos otros números imprescindibles: Según datos de Adecco Argentina, el 75% de las personas que presentanCVs en Neuquén apuntan a un empleo en la industria petrolera. “Aquella persona que decide ir a Vaca Muerta seguramente conseguirá empleo”, aseguró Tomás Medina, Commercial Manager de Oil & Gas de Adecco Argentina. Sin embargo, la demanda supera la oferta de perfiles capacitados, lo que provoca un cuello de botella en la industria.

Aunque los salarios son atractivos, muchos desconocen las exigencias del modelo de trabajo en el sector, como el sistema 14 por 7 (14 días en el campo y 7 de descanso). Esto provoca una alta rotación, lo que incrementa los costos para las empresas.

Además, hay déficit de trabajadores en áreas críticas como soldadores, torneros, electricistas y técnicos especializados en geología y gases de 'efecto invernadero'. Esto también impacta en la contratación de expertos para el desarrollo de Gas Natural Licuado (GNL), un área con una demanda laboral insatisfecha en todo el país.

La carencia de profesionales capacitados afecta la ejecución de proyectos, genera demoras y aumenta los costos laborales, lo que añade presión financiera a las compañías.

La participación de Neuquén en la producción nacional de petróleo creció de forma sostenida: en 2016 la provincia tenía una participación del 20,5% en el total nacional con 106.760 barriles diarios, y en 2024 llegó al 58%, con 417.440 barriles por día.

Del 2016 al 2024, Neuquén sumó un promedio de 310.680 barriles por día, un crecimiento que ronda el 300% en los registros.

En 2024, YPF sumó 234.407 barriles diarios extraídos en Neuquén. El 92% desde de Vaca Muerta. Le siguió Vista, todo shale: 60.431 barriles diarios.

Luego Pan American Energy (PAE): 22.595 barriles diarios, de los que el 93,7% se extrajo de Vaca Muerta.

La Cuenca Neuquina pasó de cubrir el 41% de la demanda argentina, con 214.255 barriles diarios en 2016, a casi el 69% del total en 2024.

Oiltanking en Puerto Rosales,

ampliación de Oldelval,

reactivación del oleoducto de Oleoducto Trasandino Argentina (OTASA), con una capacidad de 17.500 m3/d; y

proyecto de Vaca Muerta Sur -nuevo oleoducto y terminal de exportación de 57.000 m3/d para 2027 que podría alcanzar más de 110.000 m3/d para 2030-,

multiplicarán por 4 la capacidad de transporte de crudo desde Neuquén.

Es evidente que la expansión productiva no fue acompañada por una generación de recursos humanos acorde. Esto alienta la inmigración, que tiene otras tensiones en cuanto a vivienda, servicios públicos, red vial, sistemas sanitario y educativo, y la seguridad pública.

vaca muerta empleo.png Vaca Muerta: La demanda de trabajo para 2026 crecería un 150%.

La balanza

"En 2025, la balanza comercial energética de Argentina se estima en torno a los US$ 7.000 millones, consolidando la reversión del déficit de 13 años registrada entre 2011 y 2023. Este resultado no solo representa un hito histórico, sino que también destaca el creciente aporte del sector energético a las divisas del país, fortaleciendo la macroeconomía y mejorando la competitividad externa", dijo Fernando Bazán, economista senior de ABECEB, a Forbes.

"El crecimiento de las exportaciones de crudo será impulsado por la puesta en operación del proyecto Duplicar+ de Oldelval, que ampliará la capacidad a 540.000 barriles diarios, y la optimización del uso del sistema OTASA, con 110.000 barriles diarios", según Bazán.

Y el aporte del gas natural reduciría las importaciones: "La Reversión del Gasoducto Norte reducirá la dependencia de importaciones de gas desde Bolivia, mientras que el Proyecto Fénix y la exportación de gas a Chile y Brasil consolidarán un superávit gasífero superior a los US$ 1.000 millones".

El gasoil fue el eje de la compra de energéticos en 2024: US$ 1.088 millones pero 51% menos que en 2023. El GNL, US$ 676 millones, caída de -62%; el gas natural US$ 586 millones, -33%; y la energía eléctrica US$ 518 millones (-38%).

En definitiva, 2024 logró un saldo positivo de US$ 5.660 millones,30% del superávit comercial, la mejor balanza energética de los últimos 18 años. El petróleo representó más de la mitad de las exportaciones: US$ 5.500 millones. El principal destino del crudo de Vaca Muerta fue Chile, seguido de USA, Brasil y Europa.

Le inyectaron 3.000 metros cúbicos de petróleo al tendido Loma Campana-Lago Pellegrini, y funcionó , por lo cual se unió a la red troncal de transporte administrada por Oleoductos del Valle (Oldelval). Le inyectaron 3.000 m3 de petróleo al tendido Loma Campana-Lago Pellegrini, y funcionó , por lo cual se unió a la red troncal de transporte administrada por Oleoductos del Valle (Oldelval).

Nuevos jugadores

Recién llegada, GeoPark -liderada por Andrés Ocampo, Jaime Caballero Uribe, Martín Terrado, Mónica Jiménez y Agustina Wisky- aplicará en 2025 hasta US$ 220 millones para proyectos en Vaca Muerta, donde trabaja en 2 bloques: Mata Mora Norte y Confluencia Sur.

Mata Mora Norte requiere la perforación de 7 a 8 pozos de desarrollo. También inversiones en infraestructura y ampliación de instalaciones para optimizar la operación y manejar mayores volúmenes de producción.

Confluencia Sur tendrá desriskeo tras una exitosa campaña en 2024. El plan incluye perforar 3 a 4 pozos exploratorios y completar los compromisos asumidos en la región.

GeoPark espera un costo de levantamiento en Vaca Muerta de hasta US$ 9 por barril, lo que significa mucha eficiencia.

La empresa sigue enfocándose en Colombia (los bloques Llanos 34, CPO-5 y Putumayo), donde tiene costos de levantamiento más elevados.

geo-park-about-ourteam.jpg.webp GeoPark ya en Vaca Muerta.

El derrame

Y Vaca Muerta permite derramar riqueza a otras regiones del país. Uno de los hitos del proyecto exportador del petróleo de Vaca Muerta está ocurriendo con la 1ra. etapa de ampliación de la terminal de almacenamieto de Oiltanking Ebytem, en la terminal de Puerto Rosales, del complejo portuario de Bahía Blanca.

Esto sucede gracias a que la producción de crudo cuenta con la ventaja de transporte en el principal sistema operado por Oleoducto del Valle (Oldelval) desde Puesto Hernández hasta las costas del Atlántico.

Oldelval ejecuta una inversión de US$ 1.200 millones para su proyecto Duplicar Plus o Duplicar+ que permitirá a fines de este 1er. trimestre 2025 la capacidad de transporte de 530.000 barriles diarios, con la ampliación de 525 kilómetros totales de nuevos ductos.

Por lo tanto, Oiltanking concretó sus propias obras con la construcción de nuevos tanques de almacenamiento por 300.000 m3 de incremento de capacidad operativa, una inversión de US$ 580 millones, y cuya primera etapa está casi finalizada, mejorando la competitividad de las exportaciones de petróleo de Vaca Muerta y toda la Cuenca Neuquina por la reducción de costos de flete y logísticos.

La compañía -70% de la alemana Oiltanking Gmbh y 30% de YPF- ya es clave en el sector del midstream: almacenamiento de petróleo, químicos y gases.

Y recibió una mejora en su calificación crediticia de Moody’s Argentina, elevándola a AA.ar con perspectiva Estable.

Acaba de realizar una colocación de Obligaciones Negociables (Serie IV), por US$ 63 millones, con plazos de 36 y 60 meses, según la clase de emisión. Y fue la 3ra. colocación de ONs en los últimos 12 meses (salió al mercado en abril y agosto de 2024 por US$ 30 millones cada una).

Para reunir recursos recibió, además, el anticipo de canon de clientes por un monto equivalente al 50% de los US$ 580 millones totales de la obra para instalaciones por las que circulará entre el 60% y el 70% del petróleo producido en el país.

Ya tiene ubicaciones importantes, junto a las refinerías de Trafigura, en Bahía Blanca; de YPF, en La Plata; de Axion, en Campana; y de Raizen, en Dock Sud.

Ahora construye 250.000 m3 de incremento de capacidad de almacenaje operativo, mediante 3 nuevos tanques. Y 1 muelle para el atraque en 2 posiciones de buques tanque, desde Panamax (74,000 DWT) hasta Suezmax (160,000 DWT) y toda la infraestructura necesaria para recibir crudo por oleoducto y por buque; así como para exportación, también por buque.

En la etapa 2 se prevé un tanque adicional similar a los anteriores y una nueva posición de monoboya.

