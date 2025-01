¿Cómo usar El ChatGPT chino?: DeepSeek lo hace mejor y más rápido que OpenAI

Como en una película de Rocky Balboa, DeepSeek está demostrando que el tamaño no lo es todo. Con menos de 200 empleados, esta startup china está desafiando a empresas que cuentan con ejércitos de ingenieros y presupuestos multimillonarios. La clave no está en la fuerza bruta, sino en la innovación inteligente. OpenAI y ChatGPT no entienden nada.