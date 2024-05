Mendoza lanza descuentos en alojamientos y excursiones: Cómo aprovecharlo

"El Sale Mendoza va creciendo y se va mejorando con la sugerencia de los usuarios y de los prestadores. Para quienes no saben el Sale Mendoza en este caso de otoño 2024, consiste en una propuesta de hasta 30% de descuento que hacen los prestadores de servicios turísticos mendocinos de todos los rubros. Ya sean alojamientos, gastronomía, bodegas, excursiones y otros servicios que son experiencias más pequeñas o particulares que hay en todo el territorio", comenzó diciendo Gabriela Tesla.

"Las expectativas de este programa yo te diría, para definirlo de alguna manera, es un valor agregado a la promoción y a la pauta publicitaria que tiene la provincia de Mendoza todo el año intentando, en un mercado tan competitivo como es el turismo, de captar la atención del posible consumidor turístico", agregó.

Mientras que, en lo que respecta a los fines de semana prolongados que caracterizarán el mes de junio debido a las celebraciones en honor a Güemes y al Día de la Bandera, la titular clarificó que "no hay restricciones respecto de los fines de semana largo, están muy cerca de las vacaciones, entonces no hay garantía absoluta de que sean exitosos. No hemos puesto restricciones, asique el mendocino puede ponerse en contacto con el prestador para esas fechas. Luego en julio tendremos las vacaciones de invierno y este programa rige hasta el 30 de junio".

Cómo aprovechar los descuentos del "Sale Mendoza"

Para comenzar, necesitarás acceder al sitio web sale.mendoza.tur.ar.

Elegir la región que deseas visitar: Mendoza, Gran Mendoza, Precordillera, Alta Montaña, Valle de Uco, Zona Este y Zona Sur.

Dentro de las subcategorías, seleccionar entre los distintos sectores turísticos como hospedajes (hoteles y cabañas), agencias de viajes, enoturismo, actividades de turismo de aventura, restaurantes y diversas experiencias gastronómicas, entre otras opciones.

