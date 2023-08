¿Viagra natural? Este superalimento mejora la erección

También, uno de los usos más conocidos de la maca es como afrodisíaco y potenciador de la fertilidad, de hecho algunos le llaman el Viagra peruano o Viagra de los Incas.

¿Qué afrodisíacos son buenos para los hombres?

Hay alguna evidencia científica acerca del posible efecto afrodisíaco de la maca. En un análisis publicado en Pharmacognosy Review, titulado "Explorando afrodisíacos herbales científicamente probados", se citan tres estudios al respecto:

Bo Lin et al. determinó el efecto de la administración oral de un extracto lipídico purificado de Lepidium meyenii (maca) sobre el número de intromisiones completas y apareamiento en ratones normales, y sobre el período latente de erección (LPE) en ratas con disfunción eréctil. La administración oral mejoró la función sexual de ratones y ratas.

González et al. llevó a cabo un ensayo paralelo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de 12 semanas de duración en el que se comparó el tratamiento activo con diferentes dosis de Maca Gelatinizada con placebo (...) Se observó una mejora en el deseo sexual con Maca desde las 8 semanas de tratamiento.

Cicerón et al. evaluó el efecto de Maca después de la administración oral en el comportamiento sexual de ratas (...) la administración oral de Maca tanto aguda como crónica mejoró significativamente los parámetros de rendimiento sexual en ratas macho.

Contraindicaciones de la raíz de maca

De acuerdo con MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, "es probable que la maca sea segura para la mayoría de las personas cuando se ingiere en los alimentos".

No obstante, advierte que los extractos de maca pueden actuar como estrógeno. "Si tiene alguna condición que podría empeorar con el estrógeno, no use estos extractos".

Tampoco hay suficiente información confiable para saber si la maca es segura de usar durante el embarazo o la lactancia.

De cualquier manera, antes de usar la raíz de maca es importante consultar antes al médico, sobre todo, si está tomando algún medicamento.

¿Qué causa disfunción eréctil?

Ahora bien, la disfunción eréctil se puede deber a muchas causas. Desde la Clínica Mayo indican que estas son las más comunes:

Enfermedades cardíacas

Vasos sanguíneos obstruidos (ateroesclerosis)

Colesterol alto

Presión arterial alta

Diabetes

Obesidad

Síndrome metabólico: afección que consiste en un aumento de la presión arterial, niveles altos de insulina, grasa corporal alrededor de la cintura y niveles altos de colesterol

Enfermedad de Parkinson

Esclerosis múltiple

Determinados medicamentos de venta con receta médica

Consumo de tabaco

Enfermedad de Peyronie: desarrollo de tejido cicatricial dentro del pene

Abuso de alcohol y de otras sustancias

Trastornos del sueño

Tratamientos contra el cáncer de próstata o el agrandamiento de la próstata

Cirugías o lesiones que afectan la zona pélvica o la médula espinal

Testosterona baja

