El terrible error durante el sexo que casi todos cometen

El sexo es un arte. Si necesita práctica y mucha, pero mucha creatividad. Esto último es importante para no caer en la rutina y el aburrimiento. Sin embargo, es posible que a veces estemos cometiendo errores durante las relaciones sexuales y no nos demos cuenta, sino, hasta que la pareja se muestre insatisfecha o incluso cambien cosas en la relación. En ese sentido, un error muy frecuente en el sexo y que, muy probablemente, la mayoría ha cometido alguna vez, es pasar por alto los juegos previos. Esto no es un error menor, sobre todo, cuando se trata de satisfacer a las mujeres. Ya veremos la razón.