7 mejores alimentos afrodisíacos para comer en San Valentín

Azafrán.jpg

Bayas

Algunas frutas también son consideradas afrodisíacos. Lis Young, PhD, RDN, autora de "Finalmente lleno, finalmente delgado", y miembro de la junta de expertos médicos de Eat This, Not That, ha dicho que las bayas son un alimento que quizás quieras considerar agregar a tu plato afrodisíaco, especialmente las moras. "Son saludables en general y también pueden ayudar a los hombres a mantener las erecciones, porque los alimentos ricos en flavonoides se han relacionado con un menor riesgo de disfunción eréctil", dice Young.

Semillas de calabaza

Las semillas de calabaza son un alimento increíblemente nutritivo que, entre otras cosas, puede ayudar a aumentar la libido o el deseo sexual, tanto en mujeres como en hombres. De acuerdo con CBS News, "Un estudio encontró que las semillas de calabaza son un gran refuerzo de la libido. Las semillas de calabaza son ricas en ácidos grasos esenciales omega-3, que actúan como precursores de las prostaglandinas, sustancias similares a las hormonas importantes para la salud sexual".

Ginseng Rojo

El ginseng rojo es una hierba popular en la medicina china a la que se le atribuyen beneficios para la salud sexual. Y es que esta planta ha sido usada para combatir la impotencia sexual y potenciar la libido. Varios estudios han observado que el ginseng rojo es más eficaz que un placebo para mejorar la función eréctil. Además, un pequeño estudio encontró que el ginseng rojo puede mejorar la excitación sexual durante la menopausia.

Maca

La maca es conocida como 'Viagra natural' o 'Viagra de los Incas', y hay estudios que sugieren su posible efecto afrodisíaco. En una investigación publicada en 2009, los investigadores analizaron el efecto de consumir 2,4 g de raíz de maca por día durante 12 semanas en la percepción de los participantes sobre su bienestar general y sexual. Hallaron que los hombres que tomaron raíz de maca tuvieron un aumento más significativo en el bienestar sexual que los que tomaron un placebo, reseña Medical News Today.

-------------------

Más contenido en Urgente24

Esta es la vitamina que falta cuando hay depresión

Esto es lo que la canela le hace a los niveles de glucosa

Mira el hábito que arruina tu cerebro y debes eliminar

Atentos: Así se siente el exceso de magnesio en el cuerpo

Toma esta precaución si vas a consumir semillas de chía