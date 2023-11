5 errores en el sexo que pueden resultar peligrosos

De acuerdo a los resultados del XI Barómetro de Control España 'Los españoles y el sexo', cuatro de cada 10 jóvenes españoles afirma no usar nunca o casi nunca el preservativo masculino cuando mantiene relaciones sexuales, detalla Infosalus.

Entre las razones por las que algunos encuestados afirmaron no usar preservativo, se encuentra en primer lugar la existencia de otros métodos (40%), le sigue la pérdida de sensibilidad (29%) y la interrupción del momento de excitación (18%).

Practicar sexo oral sin protección

Cuando se trata del sexo oral, el uso del condón parece ser inferior. De hecho, la mayoría de los encuestados dijo que no usaba preservativo durante las relaciones sexuales orales, lo que puede aumentar el riesgo de contraer una ETS.

Específicamente, el 92 por ciento de los encuestados confesó no utilizar condón en el sexo oral, además, un 41 por ciento afirmó creer que no hay riesgo de contagio por estar con una pareja estable, y un 52 por ciento no da explicaciones de por qué no usa preservativo durante las relaciones sexuales orales.

No chequear su salud sexual

Otro de los errores que no se debe cometer es ignorar los chequeos sobre salud sexual.

En la encuesta, tres de cada 10 jóvenes españoles revelaron que no han acudido nunca a un especialista para revisar el estado de su salud sexual, e indicaron que, en caso de hacerlo, es porque piensan que pueden tener algún tipo de problema de salud sexual.

No hacerse el examen de VIH

La encuesta también mostró otro resultado que no es menor. Y es que, el 70 por ciento de los encuestados afirmó no haberse realizado nunca una prueba de VIH. Este test es la única forma de saber si alguien tiene VIH, y no sólo se debería hacer cuando haya sospecha de la enfermedad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) recomiendan que todas las personas entre los 13 y 64 años se hagan la prueba del VIH al menos una vez, y los que tienen factores de riesgo, por lo menos una vez al año.

Ignorar la salud sexual de la pareja

Otro error frecuente es no saber si la persona con la que vas a tener relaciones sexuales tiene alguna ETS.

En concreto, cuatro de cada 10 jóvenes encuestados confesaron desconocer el estado de salud de la persona con la que tienen sexo, algo que puede resultar paradójico, considerando que, según Infosalus, ante la pregunta si mantendrían relaciones sexuales con una persona que tenga una infección de transmisión sexual (ITS), casi la mitad de los jóvenes contestó con un no rotundo.

