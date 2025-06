Se buscan científicos: China ofrece fortunas y casa para que se muden y no se vayan

Estados Unidos abre la puerta... pero para que se vayan

Mientras tanto, en EE.UU., la situación para investigadores chinos se está complicando cada vez más. En mayo, el secretario de estado Marco Rubio anunció que iban a empezar a revisar las visas de estudiantes chinos y hasta a revocar algunas. Una patada al tablero que favorece a Beijing. Como dice Wang: "la administración Trump hizo que volver a China sea una decisión mucho más fácil".

Y los ejemplos no tardaron en llegar. El neurocientífico Dan Yang dejó la Universidad de California para irse a trabajar a Shenzhen, y el químico Charles Lieber también se mudó al mismo centro de investigación. O sea, China está recuperando talento pesado.

image.png Las trabas migratorias en EE.UU. empujan a muchos investigadores chinos a volver. Algunos ya se mudaron con sueldos millonarios, pero el gran problema de China es lograr que se queden.

¿Y cuánto pagan? Según la Kunming Medical University, un investigador joven puede arrancar cobrando 1 millón de yuanes por año, con subsidios de vivienda de 3,5 millones y viáticos para investigación que puede superar los 5 millones. Además, te dan estudiantes para que armes tu equipo, obra social de lujo y hasta te ayudan a meter a tus hijos en colegios top.

Aunque por otro lado, según Marina Zhang, de la Universidad de Tecnología de Sídney, China todavía tiene que mejorar la transparencia, la calidad de vida y la libertad académica si quiere que esa gente se quede más de un par de años. "El desafío no es traerlos. El tema es que no se te vayan a los dos años", explica. Por ahora, la jugada va fuerte. Pero en la ciencia, como en la vida, no alcanza solo con poner la tarasca.

