Roberto Funes Ugarte volvió a cruzar a Rolando Graña y a A24

No me sentí bien tratado, para nada. Igual yo no le sumaba, no le servía, le parecía un hueco, un frívolo, qué se yo. El número no acompañaba. Aparte apoyaban a un Gobierno que yo no estaba de acuerdo. Pero no fue esa mi salida, mi salida fue que no le rendía yo como periodista y que no le caí en gracia a Graña No me sentí bien tratado, para nada. Igual yo no le sumaba, no le servía, le parecía un hueco, un frívolo, qué se yo. El número no acompañaba. Aparte apoyaban a un Gobierno que yo no estaba de acuerdo. Pero no fue esa mi salida, mi salida fue que no le rendía yo como periodista y que no le caí en gracia a Graña

Roberto Funes Ugarte se sumó a LN+

Si bien trascendió el rumor sobre la supuesta intención de C5N de repatriarlo, el conductor firmó contrato con LN+ y fue presentado el pasado sábado durante el ciclo de Horacio Cabak, además de colaborar como cronista para el envío El noticiero de Eduardo Feinmann.

Respecto a su arribo al canal de noticias, Funes Ugarte indicó: "Estoy re contento, ¡al fin! Le escribí a Juan Cruz Ávila, lo volví loco, le quemé el bocho. Le pedía a Fulano, Mengano: 'Llámenlo, quiero entrar ahí'. Y se dio. Además, reveló que tras su salida de C5N su intención era sumarse a LN+, pero en aquel momento su pase no se pudo concretar".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TeleBizarra/status/1757899926439141408&partner=&hide_thread=false Roberto Fúnes se integró a LN+ y se emocionó al agradecerle a @edufeiok: "Sos el mejor compañero que tuve porque gracias a vos soy Robertito" pic.twitter.com/yV0xHEQ5Ng — TeleBizarra (@TeleBizarra) February 14, 2024

---------

Más contenido en Urgente24:

Roberto Funes Ugarte fulminó a Rolando Graña: "Así le fue"

Arde C5N: Mariana Brey la sigue contra Diego Brancatelli

Las termas a menos de 2 horas de Buenos Aires ideales para relajarse

Jueves 29/02: Atención Fernando Cerimedo, llega Alexandre de Moraes