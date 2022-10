Ramzan Kadyrov avala a Sergei Surovikin, Turquía negocia paz

1039528663_0_0_701_395_1920x0_80_0_0_a3207d9904dba5d636d4e47e40d14d34.jpg.webp

El ascenso

El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, había confirmado que Sergei Surovikin es el comandante del grupo conjunto de tropas (fuerzas) en Ucrania, explicó su vocero, el teniente general Igor Konashenkov.

Importante: el cargo de Surovikin no existía hasta ahora y una de las demandas de Kadyrov fue que se designara un único jefe y no varios, un colegiado muy curioso, tal como hasta ahora había mantenido Shoigu.

Surovikin ha liderado las Fuerzas Aeroespaciales desde el 31/10/2017, y también comandaba el grupo ruso 'Sur' en la zona NVO. Kadyrov había embestido en especial contra el comandante del grupo Centro, coronel general Alexander Lapin.

El 07/10, el general Rustam Muradov, con medalla Héroe de Rusia, fue nombrado comandante del Distrito Militar del Este (VVO), en reemplazo de Lapin.

El jefe de la República de Daguestán, Sergei Melikov, dijo que le parecía una decisión correcta, ya que su compatriota, Muradov, tiene una educación militar y experiencia de combate en Siria y Chechenia.

Turquía

Moscú no rechaza los servicios de mediación en las negociaciones con Kiev, que ofrecen muchos países, afirmó en una entrevista con la agencia estatal rusa TASS, el director del Departamento de los países de la CEI (Comunidad de Estados Independientes) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexei Polishchuk.

El comentario ocurrió a propósito de la noticia de que Turquía ofreció a Estados Unidos organizar un diálogo entre los países occidentales y Rusia, según escribió Ozai Shendir, columnista del periódico turco Milliyet.

Shendir aclaró que el plan incluye países como Francia, Alemania y Reino Unido. Hasta el momento, Ankara ha entregado este plan solo a Washington DC, donde "reaccionaron positivamente" a esta iniciativa.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo si "será posible encontrar un interlocutor ruso para tal diálogo". Esto se refería a Vladimir Putin.

Según Shendir, Ankara "también respeta la voluntad de Ucrania" y siempre ha usado canales abiertos para explicar la necesidad de volver a la paz "sin el uso de armas nucleares tácticas".

En el escrito de Shendir hay 2 referencias muy delicadas, entonces:

especula sobre la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares de alcance reducido, denuncia de Washington DC, que Rusia ha negado aunque luego del atentado terrorista en el puente a Crimea, muchos rusos lo han pedido en la red social Telegram; y

se hace eco de especulaciones acerca de un relevo de Putin por una cofradía de millonarios rusos y militares cuestionados por los malos resultados en Ucrania.

Curiosa oferta de tregua la de Shendir.

"En cuanto a la mediación, nosotros mismos hemos desempeñado este papel durante ocho años, desde 2014, facilitando las negociaciones entre Kiev y Donbas sobre la implementación de los acuerdos de Minsk. Ahora está claro que todos estos años Kievv ha estado ganando tiempo y preparándose para resolver el conflicto en Donbas por la fuerza. Actualmente, muchos países ofrecen su mediación en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. No hay escasez de servicios de mediación, y no los rechazamos", dijo Polishchuk.

Según el diplomático, aquellos países que estén interesados en ser intermediarios en las negociaciones entre Rusia y Ucrania deben

convencer a Kiev de que cese las hostilidades, detenga la guerra que desató en 2014 y regrese a las negociaciones.

Estamos listos para esto, pero, como ya se mencionó, no discutiremos la elección de los habitantes de las nuevas regiones de Rusia. Las autoridades de Kiev deben respetar su expresión de voluntad, de lo contrario, las negociaciones no funcionarán. Estamos listos para esto, pero, como ya se mencionó, no discutiremos la elección de los habitantes de las nuevas regiones de Rusia. Las autoridades de Kiev deben respetar su expresión de voluntad, de lo contrario, las negociaciones no funcionarán.

Hay 3 cuestiones al respecto:

Son territorios rusófonos,

Sus habitantes se sienten postergados por Ucrania, y

Desde 2014 Ucrania no intentó atraerlos sino que los combatió.

Polishchuk señaló que Rusia nunca se ha negado a negociar con Ucrania y, a fines de febrero, Moscú respondió a la solicitud de Kyiv de iniciar el proceso de negociación. “Él [Kyiv] estaba listo para fijar la neutralidad permanente, el estatus no nuclear y de no bloque, la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania a cambio de garantías de seguridad. Cuando el borrador del tratado comenzó a tomar una forma aceptable, Kyiv interrumpió el proceso de negociación. Obviamente a instancias de los curadores occidentales que no necesitan la paz”, agregó el director del departamento.

"Turquía se está convirtiendo de un país que puede establecer un diálogo tanto con Kiev como con Moscú en un país que puede aprovechar este diálogo para lograr un resultado", dijo Shandir. Resumiendo, instó a no sorprenderse si en un futuro próximo Occidente y Rusia se sientan a la mesa de negociaciones gracias a Ankara.

Turquía planea sentar a cuatro importantes países occidentales en la misma mesa con Rusia: Estados Unidos , Francia, Alemania y el Reino Unido. Este plan aún no ha llamado la atención de todas las capitales occidentales ”, dice el material de Milliyet.

Según el columnista, la propuesta correspondiente ya fue enviada a Washington por la vía diplomática.

“Los primeros comentarios sobre el plan de figuras influyentes en Washington son muy positivos. La única pregunta es si será posible encontrar un interlocutor ruso para tal diálogo”, dijo Shandir.

Pero, de hecho, el tema más importante es un nuevo acuerdo entre Rusia y el mundo occidental”.dijo Kalyn en una entrevista con CNN.

Como resultado, todo el "orden liberal global" se enfrentará a una prueba seria, dijo el representante del presidente turco. Según él, Moscú cree que los acuerdos alcanzados como resultado de la Guerra Fría ya no reflejan la situación actual en Rusia. Como resultado, necesitan ser revisados.

También expresó la opinión de que la suspensión del proceso de negociación entre Rusia y Ucrania era predecible. Al mismo tiempo, “probablemente se reanuden las negociaciones en un momento u otro” , dijo.

“La pregunta es cuándo volveremos a esto y cuánto daño habrá para entonces”, dijo el representante del presidente turco.

Ankara, desde el comienzo de las hostilidades en Ucrania, se ha esforzado por ser un mediador en la resolución del conflicto. El presidente Recep Tayyip Erdogan dijo el 6 de octubre que gracias a los esfuerzos de Turquía en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, se llevó a cabo un intercambio de prisioneros de guerra.

“No quiero presumir, pero soy el único líder que puede tener un diálogo tanto con el Sr. Putin como con [el presidente ucraniano Vladimir] Zelensky”, enfatizó Erdogan.

