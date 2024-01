Santa Fe: Médicos suman nuevo conflicto y esperan paritarias

Con respecto a la propuesta, contó que es casi la misma que aquellos gremios que ya se reunieron, aunque anticipó que si no se cierra la paritaria 2023 no se podrá seguir hablando, "quedaríamos inconclusos y sería una falta de respeto para nuestros colegas", aseguró.

Posteriormente, fue consultado sobre el pase a planta de trabajadores y monotributistas a lo que respondió que el "pase a planta es fundamental de los que están en revisión, el de los mayores de 40 años y menos de 50 que no pasaron. Segunda instancia de mayores de 50 que también los llamaron".

Por otro lado, llevó al tema salarial "el 36,4% que se pierde y la perdida de lo inflacionario". En ese sentido, sostuvo: "No hay plata, dijeron. Cómo me lo vas a pagar porque me lo debes, esto es sobre paritaria 2023 y hay que cerrarla, luego charlaremos por la de 2024".

Por último, el gremialista ratificó que si bien las referencias no son buenas van a ir con las mejores expectativas.

Estatales y docentes

En cuanto a los estatales y docentes, el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, reiteró que es imposible cumplir con el compromiso que tomó la gestión anterior y apuntó: "de ninguna manera se gastarán más recursos de los que tiene la provincia". A raíz de eso, adelantó que, probablemente, en "48 horas", el gobierno provincial le presentará a los gremios su propuesta de incremento salarial.

Pese a que Bastía comentó que los trabajadores públicos interesan por su funcionamiento fundamental en todas las áreas del Estado, aclaró que "de ninguna manera vamos a comprometer recursos públicos más allá de lo que tengamos".

En declaraciones a LT8, el titular de la cartera política del gobierno provincial hizo referencia al inicio de la administración de Pullaro donde "se dijo que iban a mejorar los ingresos públicos en base a la suba en la recaudación, que existe actualmente aunque sea nominal porque en valores reales, todos sabemos que hay una caída en la economía, más la pérdida de recaudación por la caída de las leyes de impacto fiscal-electoral de Massa".

"Lo público no es sólo pagar sueldos. Ponemos los números a la vista más allá del ajuste que pretenda llevar Nación", concluyó.

