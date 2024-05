"Rosario habla de suicidio": La Ley que busca dejar atrás un tabú

Sobre la ordenanza "Rosario habla de suicidio, Raspall dijo que en una primera línea, su proyecto capacitará obligatoriamente al sector municipal: Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Deportes, Centros Cuidar, Espacios Culturales, etc. con el fin de que estén cerca de aquella persona con la que tiene un vínculo y manifiesta que piensa en quitarse la vida.

Luego, Rosario capacitará al personal de seguridad, bomberos, maestros, etc. con quienes impulsaron la Ley Nacional de Prevención del Suicidio (Ley Nº 27.130). Con esta medida, el Gobierno municipal busca que la gente afectada pueda llegar a la atención por parte de un profesional y siempre encuentre "personal para la atención de estas problemáticas" dijo Raspall.

Como el nombre de su programa lo indica, el psiquiatra destacó que lo más importante es hablar y no hace falta que sea con un profesional. "¿Aguna vez pensaste en terminar con tu vida? Son preguntas que hay que aprender a hacer", explicó Raspall, y justificó "hay que hacerlas porque no hablar no disminuye el suicidio, de hecho las curvas van en ascenso, así que ahora lo que toca es hablar".

