Al panadero se le puede decir cómo hacer el pan y a Riquelme cómo gestionar

¿Qué quiso decir Riquelme?

Juan Román dejó entrever que todos los hinchas de Boca pueden opinar de fútbol, sobre el equipo y demás; pero que deben hacerlo como él lo hace.

El usuario de 'X', @BocaEnLaCopa, citó los testimonios del ídolo xeneize y, con mucha claridad y descontento, expresó la importancia que tiene escuchar a los hinchas y socios de la institución.

"Si declarás esto no respetás al hincha, Román. Mucho 'el Club es de los socios' pero, cuando el socio se expresa, hacés una analogía para decirle al socio que no sabe nada de fútbol para bancar a tipos que en Boca no van a ser recordados más que por burros o irresponsables".

Mucho "el Club es de los socios" pero, cuando el socio se expresa, hacés una analogía para decirle al socio que no sabe nada de fútbol para bancar a tipos que en Boca no van a ser recordados más que por burros o irresponsables. https://t.co/1AauJ10rfC — BOCA EN LA COPA (@BocaEnLaCopa) February 15, 2024

A Román nadie le tuerce el brazo. Se ha convertido en un cuasi-dictador de la opinión pública. En 2021 contó que baja el volumen de la TV para que los periodistas no le digan qué pensar: "Miro los partidos con volumen bajo y pongo música. Yo elijo quién juega mal y quién es el mejor, no necesito que me lo diga el de la tele".

Es un hábito respetable, inusual, pero respetable en fin. Pero eso no habilita a Riquelme a determinarle el pensamiento al hincha genuino de Boca: al que va a la cancha y al que no y al que lo votó y al que no también.

Cuando Román habla de Fabra o de Pol Fernández -dos muy resistidos por el público- pareciera que todos los demás vemos otra cosa. Se entiende que es el presidente, que su respaldo siempre es muy fuerte por la mera figura de quien estamos hablando y que también fue jugador y sufrió todo tipo de críticas de la prensa (algunas malintencionadas), pero nada de eso lo pone por encima del Club Atlético Boca Juniors.

El pan

A JRR se le quemó el pan y la cocina ya cerró, abre nuevamente el 1º de junio. El equipo se está quedando sin piernas, y los que están afuera (los suplentes) no ofrecen ningún tipo de garantías. Es un plantel muy pero muy corto.

¿Cómo no pudo prever esto el panadero (Juan Román Riquelme) quien demuestra no perder la calma y parece tener las cosas bajo control en todo momento?

Pero esto es un juego de responsabilidad compartida. Que hoy Boca tenga lo que tiene en el banco de suplentes es por incompetencia de Riquelme y de Diego Martínez, los dos cerebros que mayormente se ocupan del fútbol del club. También, pero un escalón por debajo, es incumbencia del Consejo de Fútbol que integran Raúl Cascini, Marcelo Delgado, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SANGREXENEIZE/status/1790952227378512313&partner=&hide_thread=false La Reserva de Herrón son las únicas alternativas de Boca. Fuera de joda. Y ni siquiera es la mejor Reserva del club de los últimos años...



Para tomar noción de lo que venimos hablando hace semanas pic.twitter.com/lttC5P4Yxz — SX (@SANGREXENEIZE) May 16, 2024

Lo que no deja de llamar la atención es que buena parte de los hinchas entiende que el del xeneize no es un plantel a la altura del escudo. ¿Cómo puede ser que no lo aprecien los que están adentro y conducen a la institución?

image.png En fin... parece que al panadero se le puede decir cómo preparar el pan.

