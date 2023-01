Nuevos ajustes:: Twitter prohibió el uso de apps externas

Twitterrific fue una empresas afectadas la cual hizo mención a lo ocurrido diciendo:

Lamentamos decir que la repentina e indigna desaparición de la aplicación se debe a un cambio de política no anunciado ni documentado por un Twitter cada vez más caprichoso, un Twitter que ya no reconocemos como digno de confianza ni con el que queremos seguir trabajando. Lamentamos decir que la repentina e indigna desaparición de la aplicación se debe a un cambio de política no anunciado ni documentado por un Twitter cada vez más caprichoso, un Twitter que ya no reconocemos como digno de confianza ni con el que queremos seguir trabajando.

Asentando así que Twitterrific ya no está disponible para iOS y macOS y que las suscripciones de iOS serán canceladas automáticamente por Apple y App Store.

¿Qué son las aplicaciones de terceros?

Twitter define que las apps de terceros son aquellas que operan sobre la plataforma, toman sus datos e información y brindan acceso a la red social por fuera de la app. Por lo general, estos programas suelen ofrecer una visualización mejorada o alternativa a la que presenta Twitter, bloqueando las publicidades y otorgando una experiencia de usuario diferente a la oficial.

Sin embargo, no se está exento de las desventajas. Las aplicaciones de terceros no son oficiales y ante cualquier inconveniente Twitter no se hace cargo. Dependiendo de los permisos que se activen o se requieran, una app autorizada es capaz de obtener información de la cuenta y utilizarla de varias maneras como actualizar su perfil, leer los tweets, ver a quiénes sigue, entre otras.