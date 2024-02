Mercado Libre hace temblar a Netflix con su nueva integración

Mercado Libre vs netflix streaming.jpg

Desde Grease hasta La sonrisa de Mona Lisa, su catálogo goza de varios clásicos, a la vez que despliega tiras más recientes o "de nicho". Se trata, entonces, de una propuesta muy variada que resulta ideal para los usuarios que no desean pagar por las transmisiones.

Las acciones de Netflix se desploman en Wall Street tras su presentación de resultados trimestrales en 2023

Netflix reportó los resultados financieros del segundo trimestre del año 2023, los cuales decepcionaron parcialmente al mercado. En primer lugar, la empresa registró ingresos por US$ 8.187 millones, lo que representa una mejora interanual del 2,7%, pero una cifra un 1% más baja que la estimada por los analistas e inversores de Wall Street.

Por otro lado, la ganancia neta creció año a año un 3,2% hasta los US$ 1.488 millones. De esta manera, el beneficio por acción ajustado fue de US$ 3,29, cuando las estimaciones del consenso eran de US$ 2,83. En tanto, la plataforma de transmisón sumó 5,9 millones de suscriptores en el periodo de tres meses finalizado en junio, muy por encima de las estimaciones del mercado de 1,82 millones de adiciones.

Sin embargo, Netflix pronosticó ventas de US$ 8.520 millones para el tercer trimestre. En comparación, los analistas tenían en mente una total más cercano a los US$ 8.660 millones.

"Si bien hemos logrado un progreso constante este año, tenemos más trabajo por hacer para volver a acelerar nuestro crecimiento", relataron desde Netflix en su comunicado de prensa.

Tras los anuncios, las acciones de la tecnológica cayeron más de un 8%, por lo que ahora se negocian por al rededor de US$ 454,50.

